رداً على الهجمات الأميركية الجديدة.. نائب ايراني يتوعد

وقال عزيزي للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء:" إذا أراد أعداء الشعب الإيراني ارتكاب خطأ واتخاذ أي إجراء، فإن القوات الإيرانية ستكون قادرة على منعهم من القيام بأي شيء". أكد رئيس في ، ، أن أي هجمات على القوات المسلحة ستُقابل بـ "رد حاسم وساحق ".وقال عزيزي للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء:" إذا أراد أعداء الشعب الإيراني ارتكاب خطأ واتخاذ أي إجراء، فإن القوات الإيرانية ستكون قادرة على منعهم من القيام بأي شيء".

جاءت هذه التصريحات بعدما شنت ضربات على أهداف في جنوب ، وصفها مسؤولون عسكريون أميركيون بأنها ضربات دفاعية، في تصعيد حدث بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني عبر الوسطاء.



كما أتت تلك التصريحات فيما بقيت ردود المسؤولين الإيرانيين محدودة إلى حد كبير عقب الضربات الأميركية.