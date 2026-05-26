|
نهر الفرات عند أعلى مستوياته منذ سنوات
Lebanon 24
26-05-2026
|
01:11
فيما حذرت وزارة الطوارئ وإدارة
الكوارث
في
سوريا
من ارتفاعٍ غير مسبوق في منسوب مياه نهر
الفرات
خلال الفترة المقبلة، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة بين السوريين على مواقع التواصل، تظهر أسماكاً وصلت إلى الحقول الزراعية.
في حين دعت وزارة الطوارئ السكان القاطنين على ضفاف النهر في المحافظات الثلاث التي يمر فيها النهر وهي حلب والرقة ودير
الزور
، إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
بدورها لجأت
وزارة الطاقة
إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتفادي مخاطرٍ محتملة. فقد باشرت الكوادر الفنية في "
المؤسسة العامة
لسد الفرات" بفتح 3 بوابات مفيض في السد نتيجة الارتفاع الكبير في الوارد المائي من
تركيا
في سابقة لم تتكرر منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
الأمطار الغزيرة
وفي السياق، أوضح مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لسد الفرات أن "ارتفاع منسوب مياه النهر ناجم عن تمرير كميات كبيرة من المياه من تركيا خلال الأيام الماضية". ولفت إلى أن الجهات المعنية بدأت بالتنسيق فيما بينها لتفادي أي أضرار أو مخاطر محتملة جرّاء ارتفاع منسوب الفرات.
وقال هيثم بكور مدير المؤسسة العامة لسد الفرات لـ "العربية.نت/الحدث.نت": "بالإضافة للارتفاع الكبير في الوارد المائي من تركيا، كانت الأمطار غزيرة خلال هذا العام وقد بلغ منسوب المياه في البحيرات حدّه الأعظم".
كما أضاف قائلاً "في موجة الفيضانات الأخيرة لم نتمكن من الاستفادة إلا من قسم من المياه، فيما الباقي استوعبناه عن طريق فتح بوابات المفيض لأننا بلغنا الحد الأعظمي".
خام برنت يغلق عند 114.44 دولارا للبرميل في أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران 2022
أزمة مياه تهدد مدن إيران الكبرى.. وتحذير للسكان
أزمة مياه تهدد مدن إيران الكبرى.. وتحذير للسكان
04:31 | 2026-05-26
سيحتفل في حزيران بعيده الـ 80.. أطباء يفجرون مفاجأة بشأن صحة ترامب "السرية"!
سيحتفل في حزيران بعيده الـ 80.. أطباء يفجرون مفاجأة بشأن صحة ترامب "السرية"!
04:07 | 2026-05-26
الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ9
الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ9
03:43 | 2026-05-26
المرشد الإيراني: لن يكون لأميركا ملاذ آمن في المنطقة بعد الآن
المرشد الإيراني: لن يكون لأميركا ملاذ آمن في المنطقة بعد الآن
03:37 | 2026-05-26
تقرير لـ"Financial Times" يكشف: إيران تتفوق على ترامب بهذا الأمر
تقرير لـ"Financial Times" يكشف: إيران تتفوق على ترامب بهذا الأمر
03:30 | 2026-05-26
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
16:07 | 2026-05-25
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
07:01 | 2026-05-25
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
15:36 | 2026-05-25
ممثلة لبنانيّة تُؤكّد علاقتها برجل أعمال: نعم سنتزوّج (صور)
ممثلة لبنانيّة تُؤكّد علاقتها برجل أعمال: نعم سنتزوّج (صور)
08:56 | 2026-05-25
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
