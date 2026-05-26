|
عربي-دولي

نهر الفرات عند أعلى مستوياته منذ سنوات

Lebanon 24
26-05-2026 | 01:11
نهر الفرات عند أعلى مستوياته منذ سنوات
فيما حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا من ارتفاعٍ غير مسبوق في منسوب مياه نهر الفرات خلال الفترة المقبلة، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة بين السوريين على مواقع التواصل، تظهر أسماكاً وصلت إلى الحقول الزراعية.
في حين دعت وزارة الطوارئ السكان القاطنين على ضفاف النهر في المحافظات الثلاث التي يمر فيها النهر وهي حلب والرقة ودير الزور، إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
بدورها لجأت وزارة الطاقة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتفادي مخاطرٍ محتملة. فقد باشرت الكوادر الفنية في "المؤسسة العامة لسد الفرات" بفتح 3 بوابات مفيض في السد نتيجة الارتفاع الكبير في الوارد المائي من تركيا في سابقة لم تتكرر منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

الأمطار الغزيرة
وفي السياق، أوضح مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لسد الفرات أن "ارتفاع منسوب مياه النهر ناجم عن تمرير كميات كبيرة من المياه من تركيا خلال الأيام الماضية". ولفت إلى أن الجهات المعنية بدأت بالتنسيق فيما بينها لتفادي أي أضرار أو مخاطر محتملة جرّاء ارتفاع منسوب الفرات.

وقال هيثم بكور مدير المؤسسة العامة لسد الفرات لـ "العربية.نت/الحدث.نت": "بالإضافة للارتفاع الكبير في الوارد المائي من تركيا، كانت الأمطار غزيرة خلال هذا العام وقد بلغ منسوب المياه في البحيرات حدّه الأعظم".

كما أضاف قائلاً "في موجة الفيضانات الأخيرة لم نتمكن من الاستفادة إلا من قسم من المياه، فيما الباقي استوعبناه عن طريق فتح بوابات المفيض لأننا بلغنا الحد الأعظمي".
