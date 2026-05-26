في اسبانيا.. إصابة جديدة بفيروس هانتا مرتبطة بالسفينة الموبوءة

أعلنت تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس هانتا لمواطن إسباني تم إجلاؤه من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، ويخضع حالياً للعزل الطبي في ، وفق ما نقلته شبكة إن الأميركية.

وذكرت السلطات أن المصاب كان ضمن مجموعة من الركاب الإسبان الذين خضعوا للحجر الصحي بعد تفشي على متن السفينة، ليصبح ثاني إسباني تثبت إصابته بالمرض.



وأكدت أن الحالة اكتُشفت ضمن نظام المراقبة الصحية المعتمد، مشيرة إلى أن مستوى الخطر على السكان لا يزال منخفضاً.



وتتابع السلطات الصحية في عدة دول أوضاع الركاب وأفراد الطاقم بعد وفاة 3 أشخاص عقب الرحلة البحرية التي انطلقت من في أبريل الماضي.