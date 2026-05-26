|
عربي-دولي
في اسبانيا.. إصابة جديدة بفيروس هانتا مرتبطة بالسفينة الموبوءة
Lebanon 24
26-05-2026
|
01:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الصحة الإسبانية
تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس هانتا لمواطن إسباني تم إجلاؤه من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، ويخضع حالياً للعزل الطبي في
مدريد
، وفق ما نقلته شبكة
سي إن
إن الأميركية.
وذكرت السلطات أن المصاب كان ضمن مجموعة من الركاب الإسبان الذين خضعوا للحجر الصحي بعد تفشي
الفيروس
على متن السفينة، ليصبح ثاني إسباني تثبت إصابته بالمرض.
وأكدت
وزارة الصحة
أن الحالة اكتُشفت ضمن نظام المراقبة الصحية المعتمد، مشيرة إلى أن مستوى الخطر على السكان لا يزال منخفضاً.
وتتابع السلطات الصحية في عدة دول أوضاع الركاب وأفراد الطاقم بعد وفاة 3 أشخاص عقب الرحلة البحرية التي انطلقت من
الأرجنتين
في أبريل الماضي.
ويرتبط
فيروس
هانتا عادة بالقوارض، إلا أن
منظمة الصحة العالمية
رجحت احتمال انتقال العدوى بين البشر على متن السفينة.
ويتسبب الفيروس بأعراض شبيهة بالإنفلونزا، وقد يتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تصيب الرئتين أو الكلى وقد تؤدي إلى الوفاة.
"أ.ف.ب": وصول 14 إسبانيا تم إجلاؤهم من السفينة الموبوءة بفيروس "هانتا" إلى مدريد
منظمة الصحة العالمية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا لأحد أفراد طاقم السفينة بعد نقله إلى هولندا
منظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 7 أشخاص بفيروس "هانتا" ممن كانوا على متن سفينة سياحية موبوءة وتقول هناك حالتان أخريان مشكوك فيهما
بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام
أزمة مياه تهدد مدن إيران الكبرى.. وتحذير للسكان
أزمة مياه تهدد مدن إيران الكبرى.. وتحذير للسكان
سيحتفل في حزيران بعيده الـ 80.. أطباء يفجرون مفاجأة بشأن صحة ترامب "السرية"!
سيحتفل في حزيران بعيده الـ 80.. أطباء يفجرون مفاجأة بشأن صحة ترامب "السرية"!
الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ9
الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ9
المرشد الإيراني: لن يكون لأميركا ملاذ آمن في المنطقة بعد الآن
المرشد الإيراني: لن يكون لأميركا ملاذ آمن في المنطقة بعد الآن
تقرير لـ"Financial Times" يكشف: إيران تتفوق على ترامب بهذا الأمر
تقرير لـ"Financial Times" يكشف: إيران تتفوق على ترامب بهذا الأمر
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
ممثلة لبنانيّة تُؤكّد علاقتها برجل أعمال: نعم سنتزوّج (صور)
ممثلة لبنانيّة تُؤكّد علاقتها برجل أعمال: نعم سنتزوّج (صور)
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
