Najib Mikati
عربي-دولي

في اسبانيا.. إصابة جديدة بفيروس هانتا مرتبطة بالسفينة الموبوءة

Lebanon 24
26-05-2026 | 01:20
في اسبانيا.. إصابة جديدة بفيروس هانتا مرتبطة بالسفينة الموبوءة
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس هانتا لمواطن إسباني تم إجلاؤه من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، ويخضع حالياً للعزل الطبي في مدريد، وفق ما نقلته شبكة سي إن إن الأميركية.
وذكرت السلطات أن المصاب كان ضمن مجموعة من الركاب الإسبان الذين خضعوا للحجر الصحي بعد تفشي الفيروس على متن السفينة، ليصبح ثاني إسباني تثبت إصابته بالمرض.

وأكدت وزارة الصحة أن الحالة اكتُشفت ضمن نظام المراقبة الصحية المعتمد، مشيرة إلى أن مستوى الخطر على السكان لا يزال منخفضاً.

وتتابع السلطات الصحية في عدة دول أوضاع الركاب وأفراد الطاقم بعد وفاة 3 أشخاص عقب الرحلة البحرية التي انطلقت من الأرجنتين في أبريل الماضي.
ويرتبط فيروس هانتا عادة بالقوارض، إلا أن منظمة الصحة العالمية رجحت احتمال انتقال العدوى بين البشر على متن السفينة.

ويتسبب الفيروس بأعراض شبيهة بالإنفلونزا، وقد يتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تصيب الرئتين أو الكلى وقد تؤدي إلى الوفاة.
"أ.ف.ب": وصول 14 إسبانيا تم إجلاؤهم من السفينة الموبوءة بفيروس "هانتا" إلى مدريد
منظمة الصحة العالمية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا لأحد أفراد طاقم السفينة بعد نقله إلى هولندا
منظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 7 أشخاص بفيروس "هانتا" ممن كانوا على متن سفينة سياحية موبوءة وتقول هناك حالتان أخريان مشكوك فيهما
بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام
