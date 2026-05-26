قرار جديد من بوتين.. هذا ما جاء فيه



Advertisement



وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين أن الأشخاص الذين وقعوا عقدا ‌مع وزارة ‌الدفاع الروسية اعتبارا من أول مايو وأزواجهم أو كليهما سيعفون من ديونهم التي تصل إلى 10 ملايين روبل (139700 دولار) إذا ‌كانت المطالبة القانونية بتحصيل ‌تلك الديون سارية ⁠المفعول قبل ذلك التاريخ. أعلن الكرملين مساء الاثنين أن وقع مرسوما يقضي ⁠بإعفاء المجندين الجدد في حرب وأسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها في سعيها لتعزيز جيشها في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 ‌سنوات.وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين أن الأشخاص الذين وقعوا عقدا ‌مع وزارة ‌الدفاع الروسية اعتبارا من أول مايو وأزواجهم أو كليهما سيعفون من ديونهم التي تصل إلى 10 ملايين روبل (139700 دولار) إذا ‌كانت المطالبة القانونية بتحصيل ‌تلك الديون سارية ⁠المفعول قبل ذلك التاريخ.

وقال الكرملين إن عقد الانضمام إلى "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الوصف الذي تطلقه على ⁠اجتياحها لأوكرانيا ‌الذي بدأ في شباط 2022، يجب أن ⁠يكون لمدة عام واحد على الأقل.

ويأتي هذا ⁠المرسوم ليضاف إلى مجموعة متنوعة من تدابير الدعم للمقاتلين في الحرب، ⁠بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز قواته مع تعثر محادثات السلام التي تقودها .



ويتهم كل طرف الآخر بالسعي إلى تصعيد الصراع وتخطط أوكرانيا لإرسال ‌تعزيزات إلى مناطقها الشمالية لمواجهة ما تعتقد أنها خطط روسية لشن هجوم جديد.