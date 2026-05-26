|
عربي-دولي

قرار جديد من بوتين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-05-2026 | 02:08
قرار جديد من بوتين.. هذا ما جاء فيه
أعلن الكرملين مساء الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي ⁠بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها موسكو في سعيها لتعزيز جيشها في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 ‌سنوات.
وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين أن الأشخاص الذين وقعوا عقدا ‌مع وزارة ‌الدفاع الروسية اعتبارا من أول مايو وأزواجهم أو كليهما سيعفون من ديونهم التي تصل إلى 10 ملايين روبل (139700 دولار) إذا ‌كانت المطالبة القانونية بتحصيل ‌تلك الديون سارية ⁠المفعول قبل ذلك التاريخ.
وقال الكرملين إن عقد الانضمام إلى "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الوصف الذي تطلقه روسيا على ⁠اجتياحها لأوكرانيا ‌الذي بدأ في شباط 2022، يجب أن ⁠يكون لمدة عام واحد على الأقل.
ويأتي هذا ⁠المرسوم ليضاف إلى مجموعة متنوعة من تدابير الدعم للمقاتلين الروس في الحرب، ⁠بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز قواته مع تعثر محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

ويتهم كل طرف الآخر بالسعي إلى تصعيد الصراع وتخطط أوكرانيا لإرسال ‌تعزيزات إلى مناطقها الشمالية لمواجهة ما تعتقد أنها خطط روسية لشن هجوم جديد.
