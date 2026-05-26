واشنطن تعلن تنفيذ “ضربات دفاعية” قرب بندر عباس

أعلن المتحدث باسم الأميركية، تيم هوكينز، أن القوات الأميركية نفذت، ما وصفها بـ"ضربات دفاع عن النفس" في جنوب ، لحماية القوات الأميركية من تهديدات القوات تشكلها.

وأضاف هوكينز، في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية، أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام.

وأشار إلى أن القيادة المركزية الأميركية "تواصل الدفاع عن قواتها مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".

صحيفة " تايمز" نقلت عن هوكينز قوله إن "الضربات الأميركية نُفذت قرب مدينة عباس"، التي تضم قاعدة بحرية إيرانية كبيرة بالقرب من .

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أفادت وكالة "⁠مهر" الإيرانية للأنباء ⁠بسماع دوي انفجارات في ⁠بندر عباس، ‌مشيرة إلى أن ⁠السبب غير ⁠معروف.

من جهتها، أفادت شبكة Fox News، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، بأن الجيش الأميركي استهدف زورقين تابعين للحرس الثوري أثناء قيامهما بزرع ألغام في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن القوات الأميركية دمرت الزورقين، كما استهدفت موقعاً لصواريخ أرض-جو في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، قال إنه كان يستهدف طائرات حربية أميركية.

ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين أن الضربات "دفاعية"، و"لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار الجاري".