إتقاق بين الصين وباكستان على تعميق الشراكة الاستراتيجية

أعلنت وباكستان، التوصل إلى توافق واسع جديد بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية، والاستفادة من إمكانات ميناء "جوادر" كمركز للربط الإقليمي بين البلدين.

واتفق الطرفان على تعزيز تطوير عالي الجودة لـ"الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني"، فيما رحبت الدولتان بمشاركة أطراف ثالثة في تطوير الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، قال في خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في ، إن الصين مستعدة لمواصلة تطوير الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني CPEC، ودفع مشاريع الربط الرئيسية بين البلدين، حسبما أوردت وكالة "شينخوا" للأنباء.

وأشار لي، في معرض حديثه عن الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وباكستان، إلى أن الدولتين في ظل الوضع الدولي المتقلب والمضطرب، حافظتا على تواصل وتنسيق وثيقين لحماية المصالح المشتركة ودفع عجلة السلام الإقليمي.

وأعرب عن استعداد بكين لـ"تعزيز التعاون مع باكستان في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة وسبل العيش والتمويل، واستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة، والعمل بنشاط مع باكستان على تطوير اتفاقية التجارة الحرة الثنائية".

الرئيس الصيني شي جين بينج، أشاد بالدور الذي تؤديه باكستان في الوساطة بين وإيران.

كما دعا الجانبين إلى استكشاف سبل التعاون في مجالات مثل والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، بهدف تنمية محركات جديدة للتنمية.