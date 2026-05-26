أزمة مياه تهدد مدن إيران الكبرى.. وتحذير للسكان

قامت السلطات ، اليوم الثلاثاء، بالتحذير من نقص حاد في المياه في عدة محافظات بسبب تراجع هطول الأمطار، طالبة من المواطنين ترشيد الاستهلاك.وشدد رئيس لإدارة المناخ والأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، أحد فازفي، على ضرورة ترشيد استهلاك المياه بسبب إجهاد مائي في مدن كبرى مثل وكراج ومشهد وأصفهان، وفقا لما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية.وقال فازفي: "معدل هطول الأمطار هذا العام 225 ملم مقابل 217 ملم متوسطا طويل الأجل، أي أعلى بنسبة 4 بالمئة"، مشيرا إلى أن الزيادة تركزت في كانون الثاني ونيسان (+25 بالمئة)، بينما انخفضت في نيسان وأيار.وتواجه محافظات مثل طهران وقم وقزوين وسمنان ومركزي وجيلان نقصاً حادا.وفي طهران تحديداً، لم تتجاوز الأمطار 155 ملم مقابل متوسط 250 ملم، أي انخفاض بنسبة 38 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى تاريخي.وأوضح فازفي أن التوزيع المطري متفاوت بين المحافظات؛ فتشارك طهران وألبرز حوضا مائيا واحداً يعانيا من أزمة حادة.