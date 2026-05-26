بكين: نأمل أن تغتنم أميركا وإيران الفرصة للتوصل إلى حل

كما شددت على أن بكين لطالما دعمت التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية عبر الحوار والتفاوض.إلى ذلك، دعت "الأطراف المعنية" إلى احترام وقف إطلاق النار بعد الضربات الأميركية على جنوب إيران.مساعٍ باكستانيةوكانت كل من الصين وباكستان التي تلعب دور الوسيط منذ أشهر بين وواشنطن من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب، أعلنتا في بيان مشترك بوقت سابق اليوم، التوصل إلى توافق جديد واسع النطاق بشأن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.كما أوضح البيان أن البلدين اتفقا على دفع "التنمية رفيعة المستوى" للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وعلى الترحيب بمشاركة أطراف ثالثة في تطويره، وذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف لبكين، والتي استمرت 3 أيام.