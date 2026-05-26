|
عربي-دولي

بكين: نأمل أن تغتنم أميركا وإيران الفرصة للتوصل إلى حل

Lebanon 24
26-05-2026 | 04:37
بكين: نأمل أن تغتنم أميركا وإيران الفرصة للتوصل إلى حل
أعربت الصين مجدداً عن أملها بحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والدبلوماسية.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها تأمل أن يغتنم الطرفان الأميركي والإيراني الفرصة للتوصل إلى حل من خلال الحوار.
كما شددت على أن بكين لطالما دعمت التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض.

إلى ذلك، دعت "الأطراف المعنية" إلى احترام وقف إطلاق النار بعد الضربات الأميركية على جنوب إيران.

مساعٍ باكستانية
وكانت كل من الصين وباكستان التي تلعب دور الوسيط منذ أشهر بين طهران وواشنطن من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب، أعلنتا في بيان مشترك بوقت سابق اليوم، التوصل إلى توافق جديد واسع النطاق بشأن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

كما أوضح البيان أن البلدين اتفقا على دفع "التنمية رفيعة المستوى" للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وعلى الترحيب بمشاركة أطراف ثالثة في تطويره، وذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف لبكين، والتي استمرت 3 أيام.
