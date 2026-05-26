تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات

Lebanon 24
26-05-2026 | 05:10
A-
A+
وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت وزارة الحج، اليوم الثلاثاء، اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة في الساعه العاشرة صباحاً.

وشهدت عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تنفيذ خطط تفويج دقيقة ومنظمة، عبر قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل قرابة 350 ألف حاج، إلى جانب أكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام التردد ضمن مسارات مخصصة وخطط تشغيلية مدروسة؛ لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر.

ومع غروب شمس يوم عرفة، تبدأ جموع الحجيج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر منى لاستكمال بقية المناسك.

وتشهد ساحة عرفات حضورًا ميدانيًا مكثفًا لمختلف القطاعات الأمنية والصحية والبلدية والخدمية، حيث جرى تشغيل مستشفى جبل الرحمة وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة داخل المشعر؛ لتقديم الرعاية الصحية والتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

كما دُعم المشعر بمنظومات إلكترونية متقدمة لمراقبة الحشود وإدارة الحركة، إلى جانب فرق التوعية والإرشاد، وخدمات الترجمة الفورية لخطبة عرفة ب35 لغة، فضلًا عن تطبيقات ذكية تساعد الحجاج على معرفة مواقعهم ومواعيد التفويج والتنقل بين المشاعر.

إلى ذلك، دعت وزارة الصحة السعودية ضيوف الرحمن إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة الرابعة عصرا خلال يوم عرفة تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت الصحة، في بيان صحفي اليوم، أهمية الالتزام بمواعيد التفويج المحددة، واستخدام المظلة الشمسية باستمرار، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما شددت الوزارة على أهمية تجنب تسلق المرتفعات، والحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة لتجديد النشاط خلال أداء المناسك، بما يسهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

يوم الوقفة الكبرى

ويُعد التاسع من ذي الحجة، المعروف ب"يوم الوقفة الكبرى"، أهم أيام الحج، حيث يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في عرفات، قبل أن يتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال إلى منى لإكمال مناسك الحج.

وتبلغ مساحة مشعر عرفات نحو 33 كيلومترًا مربعًا، فيما تواصل المملكة تسخير إمكاناتها التنظيمية والتشغيلية لاستيعاب الأعداد المليونية من الحجاج، وتقديم الخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بأعلى مستويات الكفاءة.

جبل الرحمة.. أبرز معالم عرفات

ويُحيط بمشعر عرفات عدد من الجبال، أبرزها جبل الرحمة الواقع شمال المشعر، والذي يُعد من أشهر معالم الحج التاريخية، ويتكون من أكمة صخرية سوداء يبلغ طولها نحو 300 متر، فيما يرتفع الجبل عن الأرض المحيطة به بنحو 65 مترًا، ويعلوه شاخص بارتفاع 7 أمتار.

ويُعرف الجبل بعدة أسماء تاريخية، منها جبل الرحمة وجبل الدعاء وجبل التوبة، ويشهد سنويًا حضورًا كثيفًا من الحجاج الذين يحرصون على التواجد في محيطه خلال يوم عرفة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الحج في السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في السعودية.. اكتمال جاهزية المواقيت لاستقبال الحجاج
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لقضاء يوم التروية.. توافد الحجاج إلى مشعر منى
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة

السعودية

المملكة

الرحمن

السعود

التزام

المغرب

الرحمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-05-26
Lebanon24
10:03 | 2026-05-26
Lebanon24
09:38 | 2026-05-26
Lebanon24
09:30 | 2026-05-26
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26
Lebanon24
09:08 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24