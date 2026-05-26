وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات

أعلنت وزارة الحج، اليوم الثلاثاء، اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة في الساعه العاشرة صباحاً.

وشهدت عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تنفيذ خطط تفويج دقيقة ومنظمة، عبر قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل قرابة 350 ألف حاج، إلى جانب أكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام التردد ضمن مسارات مخصصة وخطط تشغيلية مدروسة؛ لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر.

ومع غروب شمس يوم عرفة، تبدأ جموع الحجيج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي والعشاء جمعًا وقصرًا، ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر منى لاستكمال بقية المناسك.

وتشهد ساحة عرفات حضورًا ميدانيًا مكثفًا لمختلف القطاعات الأمنية والصحية والبلدية والخدمية، حيث جرى تشغيل مستشفى جبل وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة داخل المشعر؛ لتقديم الرعاية الصحية والتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

كما دُعم المشعر بمنظومات إلكترونية متقدمة لمراقبة الحشود وإدارة الحركة، إلى جانب فرق التوعية والإرشاد، وخدمات الترجمة الفورية لخطبة عرفة ب35 لغة، فضلًا عن تطبيقات ذكية تساعد الحجاج على معرفة مواقعهم ومواعيد التفويج والتنقل بين المشاعر.

إلى ذلك، دعت ضيوف إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة الرابعة عصرا خلال يوم عرفة تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت الصحة، في بيان صحفي اليوم، أهمية الالتزام بمواعيد التفويج المحددة، واستخدام المظلة الشمسية باستمرار، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما شددت الوزارة على أهمية تجنب تسلق المرتفعات، والحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة لتجديد النشاط خلال أداء المناسك، بما يسهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

يوم الوقفة الكبرى

ويُعد التاسع من ذي الحجة، المعروف ب"يوم الوقفة الكبرى"، أهم أيام الحج، حيث يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في عرفات، قبل أن يتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال إلى منى لإكمال مناسك الحج.

وتبلغ مساحة مشعر عرفات نحو 33 كيلومترًا مربعًا، فيما تواصل تسخير إمكاناتها التنظيمية والتشغيلية لاستيعاب الأعداد المليونية من الحجاج، وتقديم الخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بأعلى مستويات الكفاءة.

جبل الرحمة.. أبرز معالم عرفات

ويُحيط بمشعر عرفات عدد من الجبال، أبرزها جبل الرحمة الواقع شمال المشعر، والذي يُعد من أشهر معالم الحج التاريخية، ويتكون من أكمة صخرية سوداء يبلغ طولها نحو 300 متر، فيما يرتفع الجبل عن الأرض المحيطة به بنحو 65 مترًا، ويعلوه شاخص بارتفاع 7 أمتار.

ويُعرف الجبل بعدة أسماء تاريخية، منها جبل الرحمة وجبل الدعاء وجبل التوبة، ويشهد سنويًا حضورًا كثيفًا من الحجاج الذين يحرصون على التواجد في محيطه خلال يوم عرفة.