الصين تمنع سفر كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في ديب سيك.. ما السبب؟

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الخبراء يعملون في شركات كبرى مثل هولدنغ وديب سيك. وسط تصاعد وتيرة السباق في مجال الذكاء الالصطناعي، خاصة بين والولايات المتحدة، كشفت مصادر مطلعة أن تعتزم فرض قيود على السفر إلى الخارج تشمل كبار المتخصصين في مجالات المتقدمة وذات الأهمية الاستراتيجية.وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الخبراء يعملون في شركات كبرى مثل هولدنغ وديب سيك.

كما أكدت أن الخبراء في الذكاء الاصطناعي سيحتاجون إلى موافقة من السلطات المختصة قبل السفر إلى الخارج، وفق ما نقلت وكالة اليوم الثلاثاء.