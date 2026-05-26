عن إغتيال خامنئي وأبرز القادة الإيرانيين... ماذا قال مسؤول أمنيّ روسيّ؟

كشف رئيس الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن إغتيال أقطاب القيادة جرى بطرق عديدة بينها برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة عبر الفيديو في .وأضاف خلال كلمته في الـ58 لمجلس رؤساء أجهزة الأمن لدول رابطة الدول المستقلة أن "الاعتماد على المنصات التكنولوجية الغربية يخلق نقاط ضعف كبيرة لدول الرابطة أمام الهجمات الإلكترونية التي تشنها أجهزة الاستخبارات في دول الناتو الرئيسية وحلفائها".وقال: "من الواضح أن إشارة التحذير المقلقة هي عملية التصفية الأخيرة التي نفذها التحالف الأميركي - بحق ممثلين القيادة العليا الإيرانية. تم الحصول على إحداثيات أماكن وجود الضحايا عبر برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران".وأضاف: "حسب طبيعة المهام التي يتم حلها باستخدام التقنيات الغربية للذكاء الاصطناعي في البعد السياسي، من المنطقي التفكير في أسباب الاهتمام الكبير الذي يوليه الغربيون للإسراع في إدخال ابتكاراتهم الرقمية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصادات دول الرابطة، ولاسيما في أنظمة الاتصالات والحكوكمة".وتابع: "شفافية النماذج العصبية الشبكية الأجنبية التي يُفترض استخدامها في أنظمة اتخاذ القرار، غير مضمونة. وكذلك الحال بالنسبة لموثوقية الآليات الرقمية بالكامل للإدارة التشغيلية للدولة في حال حدوث أزمة محتملة".