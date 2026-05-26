صحة

تحدّيات تُواجه الكونغو... هل المشروبات الكحوليّة تحمي من فيروس "إيبولا"؟

Lebanon 24
26-05-2026 | 06:15
تحدّيات تُواجه الكونغو... هل المشروبات الكحوليّة تحمي من فيروس إيبولا؟
تواجه جهود مكافحة تفشي فيروس"إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحديات متزايدة بسبب انتشار المعلومات المضللة وانعدام الثقة، وسط اعتقاد شائع لدى بعض السكان بأن المرض "خرافة"، أو أن المشروبات الكحولية قادرة على حمايتهم من العدوى.
وقالت منظمة "أكشن إيد" الإغاثية إن نحو ثلث السكان في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بها، لا يؤمنون بوجود المرض من الأساس.
 
وقال ساني ياكوبو، مدير المنظمة في الكونغو الديمقراطية: "نحن لا نحارب فيروسا قاتلا فحسب، بل نحارب أيضا الخرافات والخوف والشكوك المتجذرة".

وأضاف أن فرق التوعية تعمل بشكل مكثف داخل المجتمعات المحلية لمواجهة الشائعات والمعلومات الكاذبة، موضحا أن بعض السكان يرفضون الاعتراف بوجود الإيبولا، بينما يعتقد آخرون أن تناول الكحول القوي يمكن أن يمنع الإصابة بالفيروس.

وأدى ضعف الوعي الصحي إلى تصاعد التوترات خلال الأيام الماضية، بعدما فر عدد من مرضى الإيبولا من مستشفى في بلدة مونجوالو، عقب قيام أقارب أحد المتوفين بإضرام النار في خيام العلاج احتجاجا على رفض تسليمهم الجثة.
 
ويؤكد العاملون في المجال الصحي أن جثامين ضحايا الإيبولا تبقى شديدة العدوى، ما يستدعي دفنها وفق إجراءات وقائية صارمة لمنع انتقال الفيروس.

وحتى الآن، لم تتمكن السلطات الصحية من العثور على المرضى الذين فروا من المستشفى، ما يزيد المخاوف من اتساع دائرة التفشي في المنطقة. (سكاي نيوز غربية) 
مسؤول أممي: خصصنا 60 مليون دولار لتسريع جهود الإغاثة في الكونغو لمواجهة فيروس "إيبولا"
الصحة العالمية: 101 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية: سلاسة إيبولا المتفشية حاليا "فتاكة"
الهند تعلن تأجيل القمة مع الاتحاد الأفريقي بسبب تفشّي فيروس "إيبولا"
