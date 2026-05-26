تحدّيات تُواجه الكونغو... هل المشروبات الكحوليّة تحمي من فيروس "إيبولا"؟

وقالت منظمة "أكشن إيد" الإغاثية إن نحو ثلث السكان في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بها، لا يؤمنون بوجود المرض من الأساس. تواجه جهود مكافحة تفشي "إيبولا" في الكونغو ، تحديات متزايدة بسبب انتشار المعلومات المضللة وانعدام الثقة، وسط اعتقاد شائع لدى بعض السكان بأن المرض "خرافة"، أو أن المشروبات الكحولية قادرة على حمايتهم من العدوى.وقالت منظمة "أكشن إيد" الإغاثية إن نحو ثلث السكان في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بها، لا يؤمنون بوجود المرض من الأساس.

وقال ياكوبو، مدير المنظمة في الكونغو الديمقراطية: "نحن لا نحارب فيروسا قاتلا فحسب، بل نحارب أيضا الخرافات والخوف والشكوك المتجذرة".



وأضاف أن فرق التوعية تعمل بشكل مكثف داخل المجتمعات المحلية لمواجهة الشائعات والمعلومات الكاذبة، موضحا أن بعض السكان يرفضون الاعتراف بوجود الإيبولا، بينما يعتقد آخرون أن تناول الكحول القوي يمكن أن يمنع الإصابة بالفيروس.



وأدى ضعف الوعي الصحي إلى تصاعد التوترات خلال الأيام الماضية، بعدما فر عدد من مرضى الإيبولا من مستشفى في بلدة مونجوالو، عقب قيام أقارب أحد المتوفين بإضرام النار في العلاج احتجاجا على رفض تسليمهم الجثة.