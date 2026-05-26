Najib Mikati
إقتصاد

تطوّر لافت في مٌحادثات أميركا وإيران... وأنباء عن إعلان تفاهم "جزئي" اليوم بشأن الأموال المجمّدة

Lebanon 24
26-05-2026 | 06:28
تطوّر لافت في مٌحادثات أميركا وإيران... وأنباء عن إعلان تفاهم جزئي اليوم بشأن الأموال المجمّدة
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن اختراق لافت في تحقيق تفاهم أميركي إيراني بشأن "الأموال المجمدة"، بوساطة قطرية، مرجّحة أن تعلن واشنطن وطهران عن "إعلان جزئي" اليوم الثلاثاء.
كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية الرسمية، عن مصدر في وفد طهران في الدوحة برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ومشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، أن مسودة مذكرة التفاهم مؤلفة من 14 مادة.
 
وبحسب الوكالة المقربة من الحرس الثوري ، تنص الـ 14 مادة على ضرورة الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة، والتي تُقدّر بنحو 24 مليار دولار، خلال فترة المفاوضات الجارية.

وتطالب إيران بأن يتم الإفراج عن نصف هذا المبلغ، أي نحو 12 مليار دولار، فور بدء الإعلان عن مذكرة التفاهم، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا.

وأكدت المصادر الإيرانية أن الإفراج عن هذا الجزء "غير مرتبط بالملف النووي"، وأنه شرط أساسي للتقدم في أي تفاهم، معتبرة إياه "حقًّا سياديًّا" يثبت حسن نية واشنطن. 
 
وحذّرت في المقابل من أن أي تأخير أو ربط باليورانيوم المخصب "قد يعرقل المفاوضات بالكامل، مشيرة إلى وجود خلافات على بند أو بندين في مسودة المذكرة"، وفقًا للوكالة. (إرم نيوز) 
 
إعلام إيراني: قاليباف ناقش في قطر الإفراج عن الأموال المجمدة كجزء من التفاهم المحتمل
