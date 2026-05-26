تطوّر لافت في مٌحادثات أميركا وإيران... وأنباء عن إعلان تفاهم "جزئي" اليوم بشأن الأموال المجمّدة

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن اختراق لافت في تحقيق تفاهم أميركي إيراني بشأن "الأموال المجمدة"، بوساطة قطرية، مرجّحة أن تعلن وطهران عن "إعلان جزئي" اليوم الثلاثاء.كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الرسمية، عن مصدر في وفد في برئاسة رئيس محمد باقر قاليباف، ومشاركة عباس عراقجي ومحافظ عبد الناصر همتي، أن مسودة مذكرة التفاهم مؤلفة من 14 مادة.

وبحسب الوكالة المقربة من ، تنص الـ 14 مادة على ضرورة الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة، والتي تُقدّر بنحو 24 مليار دولار، خلال فترة المفاوضات الجارية.



وتطالب بأن يتم الإفراج عن نصف هذا المبلغ، أي نحو 12 مليار دولار، فور بدء الإعلان عن مذكرة التفاهم، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا.



وأكدت المصادر الإيرانية أن الإفراج عن هذا الجزء "غير مرتبط بالملف "، وأنه شرط أساسي للتقدم في أي تفاهم، معتبرة إياه "حقًّا سياديًّا" يثبت حسن نية واشنطن.

وحذّرت في المقابل من أن أي تأخير أو ربط باليورانيوم المخصب "قد يعرقل المفاوضات بالكامل، مشيرة إلى وجود خلافات على بند أو بندين في مسودة المذكرة"، وفقًا للوكالة. (إرم نيوز)