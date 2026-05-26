بعد نقله إلى المستشفى... غموض حول صحّة نتنياهو

أعاد نقل رئيس الحكومة الإسرائيليّة إلى إحدى مستشفيات ، ملف حالته الصحية إلى الواجهة، وزادت علامات الاستفهام حول مدى قدرته على قيادة حكومة جديدة، لا سيما بعد تمرير مشروع حلّ ، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة، بينما أبدت صحيفة " " اندهاشًا إزاء فرض غموض على حالته الصحيّة.

ونقلت "معاريف" انتقاد الصحافي أشكنازي، من صحيفة "يسرائيل هايوم"، تصرفات مستشفى هداسا، التي رفضت إطلاعه على تفاصيل علاج وحالته الصحية.



وقال لإذاعة 103FM الإسرائيليّة: "استفسرت عن الأمر فقط، فطلبت المستشفى مني مغادرة المكان فورًا، والتواصل مع مكتب رئيس الوزراء".



وأضاف: "لم أرغب في إطلاعي على الملف الطبي لرئيس الوزراء، لكن من الممكن على الأقل التأكد من بعض الأمور ذات الصلة بصحته؛ لا سيما وأن الحالة الصحية لجميع السياسيين، بداية من رئيس الوزراء إلى آخر وزير، ينبغي التعامل معها بشفافية أكثر وكشف تفاصيلها أمام الرأي العام"، وفق رأيه.



وأوضح قائلاً: "يحق لنا الحصول على معلومات موثوقة ليس بسبب صاحب السترات الصفراء أو كونه نتنياهو، بل لأنه رئيس الوزراء ويتخذ القرارات المتعلقة بحياتنا جميعًا. أنا أستخدم أسلوبًا حذرًا ومحترمًا، فهو شخصية رسمية تشكل محور الجدل العام". (ارم نيوز)