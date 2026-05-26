الحرارة المُرتفعة قتلت 7 أشخاص في فرنسا

أعلنت المتحدثة باسم مود بريغون، عن تسجيل 7 حالات وفاة مرتبطة بموجة الحرارة التي تضرب البلاد، في ظاهرة وصفت بأنها غير مسبوقة لأنها تحدث في شهر أيار.وأضافت في تصريحات لإذاعة "TF1"، أن هذه الوفيات تشمل 5 حالات غرق على الأقل موزعة بين عدة مناطق، بالإضافة إلى وفيات أخرى حدثت أثناء ممارسة الرياضة في كل ومنطقة ليون الكبرى.وشددت المتحدثة على ضرورة توخي الحذر الفردي الشديد، مؤكدة أن هذه الأرقام أولية وقد تتغيّر بعد انتهاء الموجة الحارة، حيث سيتم إحصاء العدد الدقيق للضحايا لاحقا. (روسيا اليوم)