"الحريديم" يدرسون الإطاحة بنتنياهو

ورغم أن مصدرًا في حزب "يهدوت هاتوراه" التابع لكتلة الحريديم، قال لصحيفة " ": "لم نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد"، نقلت قناة " 12" ، عن مصادر أن "الحزب لم يرفض الفكرة رفضًا قاطعًا"، مؤكدة أن المقترح الذي يدور الحديث عنه، هو حجب الثقة عن . كشفت مصادر سياسية في تشاور أحزاب "الحريديم" بشأن دعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، والإطاحة برئيس الوزراء قبل الانتخابات، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.ورغم أن مصدرًا في حزب "يهدوت هاتوراه" التابع لكتلة الحريديم، قال لصحيفة " ": "لم نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد"، نقلت قناة " 12" ، عن مصادر أن "الحزب لم يرفض الفكرة رفضًا قاطعًا"، مؤكدة أن المقترح الذي يدور الحديث عنه، هو حجب الثقة عن .

وترى الإسرائيلية أن "تسويق الحريديم لفكرة حجب الثقة عن نتنياهو، لا يتجاوز كونه مناورة للضغط على رئيس الوزراء".



وقالت إنه "لا يوجد حاليًا أي عضو من أعضاء الكنيست الـ61 سيصوت لصالح تشكيل حكومة بديلة، نظرًا لاستمرار حزب "شاس" في دعم نتنياهو والكتلة".



وكان "شاس"، أرييه درعي، صرح في وقت سابق خلال اجتماع كتلته: "ندرك أن قانون التجنيد الإجباري لن يُقرّ في الحالية، ونعمل على إجراء انتخابات في موعد متفق عليه".



إلا أن حزب "يش عتيد" الممثل للمعارضة، شكك في جدوى مقترح سحب الثقة عن حكومة نتنياهو، وقال ، زعيم المعارضة، يائير لابيد: "لسنا ساذجين، نعرف كل هذه الحيل، ولسنا هنا لنساعد الحريديم على زيادة أسهم نتنياهو. خلال الأشهر المقبلة، سنخوض الانتخابات ونفوز".

ونتيجة لذلك، يبدو أن انتخابات الكنيست لن تُجرى في موعدها الأصلي 27 تشرين الأول المقبل؛ إذ يرغب حزب "ديغل هاتوراه" في إجرائها بتاريخ 8 أيلول، بينما يُفضّل حزب "شاس" تاريخ 15 من الشهر ذاته، ويبدو أن ذلك هو الأنسب الآن، وتم استبعاد الأول من سبتمبر نهائيًا من جدول الأعمال، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت". (إرم نيوز)