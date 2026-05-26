|
23
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
"الحريديم" يدرسون الإطاحة بنتنياهو
Lebanon 24
26-05-2026
|
07:37
كشفت مصادر سياسية في
تل أبيب
تشاور أحزاب "الحريديم" بشأن دعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، والإطاحة برئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
قبل الانتخابات، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
ورغم أن مصدرًا في حزب "يهدوت هاتوراه" التابع لكتلة الحريديم، قال لصحيفة "
يديعوت أحرونوت
": "لم نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد"، نقلت قناة "
أخبار
12"
الإسرائيلية
، عن مصادر أن "الحزب لم يرفض الفكرة رفضًا قاطعًا"، مؤكدة أن المقترح الذي يدور الحديث عنه، هو حجب الثقة عن
نتنياهو
.
وترى
المعارضة
الإسرائيلية أن "تسويق الحريديم لفكرة حجب الثقة عن
بنيامين
نتنياهو، لا يتجاوز كونه مناورة للضغط على رئيس الوزراء".
وقالت إنه "لا يوجد حاليًا أي عضو من أعضاء الكنيست الـ61 سيصوت لصالح تشكيل حكومة بديلة، نظرًا لاستمرار حزب "شاس" في دعم نتنياهو والكتلة".
وكان
رئيس حزب
"شاس"، أرييه درعي، صرح في وقت سابق خلال اجتماع كتلته: "ندرك أن قانون التجنيد الإجباري لن يُقرّ في
الدورة
الحالية، ونعمل على إجراء انتخابات في موعد متفق عليه".
إلا أن حزب "يش عتيد" الممثل للمعارضة، شكك في جدوى مقترح سحب الثقة عن حكومة نتنياهو، وقال
رئيس الحزب
، زعيم المعارضة، يائير لابيد: "لسنا ساذجين، نعرف كل هذه الحيل، ولسنا هنا لنساعد الحريديم على زيادة أسهم نتنياهو. خلال الأشهر المقبلة، سنخوض الانتخابات ونفوز".
ونتيجة لذلك، يبدو أن انتخابات الكنيست لن تُجرى في موعدها الأصلي 27 تشرين الأول المقبل؛ إذ يرغب حزب "ديغل هاتوراه" في إجرائها بتاريخ 8 أيلول، بينما يُفضّل حزب "شاس" تاريخ 15 من الشهر ذاته، ويبدو أن ذلك هو الأنسب الآن، وتم استبعاد الأول من سبتمبر نهائيًا من جدول الأعمال، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت". (إرم نيوز)
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
إسرائيل تتجه لتشديد العقوبات على "الحريديم" المتخلفين عن الخدمة العسكرية
ترامب لـ"فوكس": أدرس استئناف عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز
إستئناف الرحلات الجوية عبر مطار أصفهان الإيرانيّ
فيديو لجولة لبن غفير... تعرّض لهجوم غير مسبوق في شمال إسرائيل: أنت جبان فاشل
في أميركا... حادثة مروّعة حصلت في الجوّ خلال قفزة جماعيّة
بسبب قضية "سديه تيمان".. إقالة المدعية العامة السابقة في إسرائيل
تهديد إسرائيليّ جديد للضاحية الجنوبيّة لبيروت: إذا نفذت المباني سننتقل إلى صور وصيدا والبقاع
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
ردٌّ مدوّ للمفتي دريان: لم يعد أحدٌ منّا مقتنعاً بالأساليب المنتهجة في مواجهة العدو ولجوء الدولة إلى التفاوض يستحق الترحيب
