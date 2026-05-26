كارثة مروّعة في بلجيكا.. قتلى إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام بلجيكية، بمقتل عدد من الأشخاص إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية في بلدة بوغينهوت شمال ، وفق ما نقلته شبكة إن.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن "حادث سير خطيرا" وقع في المدينة قرابة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، دون الكشف في البداية عن حصيلة رسمية للضحايا أو المصابين.

🇧🇪 A train collided with a school minibus at a level crossing in Buggenhout, Belgium at around 8:15 AM local time this morning, killing at least four people.



Several others were seriously injured after the minibus was struck and overturned.



ونقلت الشبكة عن مسؤول محلي قوله إن السلطات لم تتمكن بعد من تأكيد عدد القتلى، بينما أظهرت صور من موقع الحادث حافلة صغيرة مقلوبة بجوار خط السكة الحديد.

كما دفعت السلطات بفرق الطوارئ والإسعاف إلى مكان الحادث، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والتحقيق.

وأكدت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن، عبر منصة "إكس"، أن الحادث شمل حافلة مدرسية، واصفة ما جرى بأنه "حادث لا يمكن وصفه".

من جهتها، أعربت رئيسة لاين عن حزنها بعد الحادث، مقدمة تعازيها إلى عائلات الضحايا والمصابين.