سرّب معلومات سرية.. اتهامات مرتقبة لمساعد سابق لنتنياهو

أعلن الادعاء ، الثلاثاء، أنه بصدد توجيه لائحة اتهام إلى تساحي برافرمان وهو المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة ، على خلفية تحقيق في تسريب معلومات استخبارية سرية.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام للدولة عميت آيزمان يدرسان توجيه تهم "الاحتيال وإساءة الأمانة، إضافة إلى عرقلة سير العدالة" في هذه القضية، على أن يظل ذلك رهنا بعقد جلسة استماع قبل توجيه الاتهام.



وتزيد القضية من الضغوط السياسية على مكتب رئيس الحكومة، الذي يواجه تدقيقا في شأن التعامل مع معلومات سرّية خلال الحرب في غزة.



ووفقا للمدعين، علم برافرمان في تشرين الأول 2024 بوجود تحقيق سري حول تسريب مواد استخبارية شديدة السرية، نشرت لاحقا في صحيفة بيلد .



وجرى جمع هذه المعلومات المصنفة "سرية للغاية" والمحصورة فقط بالأفراد المخولين، عبر وسائل استخبارية حساسة قبل تسريبها للنشر.



وقال المدعون إنه بعد وقت قصير من علمه بالتحقيق، تواصل برافرمان مع إيلي فيلدشتاين، المستشار الإعلامي لنتنياهو آنذاك، وطلب مقابلته بشكل عاجل في مقر الكرياه العسكري في .