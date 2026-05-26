تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سرّب معلومات سرية.. اتهامات مرتقبة لمساعد سابق لنتنياهو

Lebanon 24
26-05-2026 | 08:51
A-
A+
سرّب معلومات سرية.. اتهامات مرتقبة لمساعد سابق لنتنياهو
سرّب معلومات سرية.. اتهامات مرتقبة لمساعد سابق لنتنياهو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الادعاء الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه بصدد توجيه لائحة اتهام إلى تساحي برافرمان وهو المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية تحقيق في تسريب معلومات استخبارية سرية.
Advertisement
 
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام للدولة عميت آيزمان يدرسان توجيه تهم "الاحتيال وإساءة الأمانة، إضافة إلى عرقلة سير العدالة" في هذه القضية، على أن يظل ذلك رهنا بعقد جلسة استماع قبل توجيه الاتهام.

وتزيد القضية من الضغوط السياسية على مكتب رئيس الحكومة، الذي يواجه تدقيقا في شأن التعامل مع معلومات سرّية خلال الحرب في غزة.

ووفقا للمدعين، علم برافرمان في تشرين الأول 2024 بوجود تحقيق سري حول تسريب مواد استخبارية شديدة السرية، نشرت لاحقا في صحيفة بيلد الألمانية.

وجرى جمع هذه المعلومات المصنفة "سرية للغاية" والمحصورة فقط بالأفراد المخولين، عبر وسائل استخبارية حساسة قبل تسريبها للنشر.

وقال المدعون إنه بعد وقت قصير من علمه بالتحقيق، تواصل برافرمان مع إيلي فيلدشتاين، المستشار الإعلامي لنتنياهو آنذاك، وطلب مقابلته بشكل عاجل في مقر الكرياه العسكري في تل أبيب.
 
والتقى الاثنان ليلا داخل سيارة فيلدشتاين في موقف السيارات داخل القاعدة.

وخلال اللقاء، يعتقد أن برافرمان ذكر عدة أسماء من بينها اسم جندي الاحتياط آري روزنفيلد، وسأل فيلدشتاين إن كان يتعرف إلى أي منها.

كما أشار برافرمان إلى التحقيق الجاري، وسأل "هل لهذا علاقة بك؟ هل له علاقة بنا؟ لأنه إذا كان كذلك، يمكنني إيقافه".

وبحسب البيان، نفى فيلدشتاين أي دور له في القضية، وانتهى اللقاء بعد ذلك بقليل، لكن التحقيق أصبح علنيا بعد اعتقال فيلدشتاين وروزنفيلد.

واتهم الادعاء لاحقا روزنفيلد بتمرير المعلومات السرّية إلى فيلدشتاين، والأخير بترتيب نشرها في صحيفة بيلد.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، سرّب فيلدشتاين وثيقة عسكرية إسرائيلية سرية إلى الصحيفة في أيلول 2024.

وذكرت التقارير أن الوثيقة كانت تهدف إلى دعم مزاعم نتنياهو بأن حركة حماس غير مهتمة باتفاق لوقف إطلاق النار، وبأن الأسرى الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية خلال هجوم 7 تشرين الأول 2023 لا يمكن الإفراج عنهم إلا عبر الضغط العسكري وليس من خلال المفاوضات.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يحق للمسؤولين الذين قد يواجهون اتهامات جنائية الحصول على جلسة استماع قبل أن يبتّ الادعاء بشأن تقديم لائحة اتهام.

يشار إلى أن برافرمان عين سفيرا لإسرائيل لدى المملكة المتحدة.
مواضيع ذات صلة
سرب معلومات سرية.. إيران تعدم رجلا متهم بـ"التجسس"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: نعرف ما تحوزه إيران من اليورانيوم المخصب غير أن تلك معلومات سرية
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: جنديان في سلاح الجو يواجهان اتهامات بجمع معلومات عن رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي والوزير بن غفير
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر رسمي لبناني لفرانس برس: ليس لدينا معلومات عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الفلسطينية

الإسرائيلي

الألمانية

المملكة

القاعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:02 | 2026-05-26
Lebanon24
12:00 | 2026-05-26
Lebanon24
11:51 | 2026-05-26
Lebanon24
11:48 | 2026-05-26
Lebanon24
11:39 | 2026-05-26
Lebanon24
11:37 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24