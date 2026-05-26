بسبب قضية "سديه تيمان".. إقالة المدعية العامة السابقة في إسرائيل

قرر إيال زامير، الثلاثاء، فصل المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر يروشالمي من الجيش بشكل فوري، والتي سربت فيديو لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معتقل "سديه تيمان" بصحراء .

وبموجب قرار الفصل، لن تكون المدعية العسكرية العامة السابقة مستحقة لمخصصات "استكمال فترة الخدمة"، أما في ما يتعلق بالرتبة، فيرى أنه من المناسب النظر في خفض الرتبة بعد استيضاح واستكمال الحقائق في الإجراءات الجنائية.



وقد تم إطلاع الإسرائيلي على القرارات، والذي علق بالقول: "أهنئ رئيس الأركان إيال زامير على قراره بعزل النائبة العسكرية يفعات تومر-يروشالمي من الجيش الإسرائيلي، وحرمانها من أوسمة رئيس الأركان وامتيازاته الأخرى".



وأضاف كاتس: "فور تسريب الفيديو، بادرت فورا إلى عزل تومر-يروشالمي من منصبها، نظرا للأفعال الخطيرة التي ارتكبتها، ولخيانة الثقة التي أولاها إياها قادة وجنود الجيش الإسرائيلي".

وكانت المدعية العسكرية العامة قد أقرت بأنها سمحت بتسريب مواد من قضية "سديه تيمان" إلى ، في محاولة، كما قالت، للتصدي لحملة تشويه ضد العسكرية وضباط إنفاذ القانون داخل الجيش. (سكاي نيوز عربية)