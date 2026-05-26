في أميركا... حادثة مروّعة حصلت في الجوّ خلال قفزة جماعيّة

لقي قافز مظلي مصرعه وأصيب آخر بجروح، إثر حادث اصطدام وقع في الجوّ خلال قفزة جماعية منظمة فوق ولاية الأميركية.وبحسب شرطة مقاطعة ، وقع الحادث عندما كانت مجموعة مكونة من 11 مظليًا تنفذ قفزة جماعية، قبل أن يحدث تصادم بين اثنين منهم أثناء مرحلة الهبوط.وأوضحت السلطات أن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ في منطقة طريق إي. شوسلر، حيث تم إعلان وفاة أحد القافزين في الموقع، بينما نُقل الآخر إلى منشأة طبية لتلقي العلاج. (ارم نيوز)