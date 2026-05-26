فيديو لجولة لبن غفير... تعرّض لهجوم غير مسبوق في شمال إسرائيل: أنت جبان فاشل

طارد بدو بلدة طوبا زنغرية في شمال ، وزير إيتمار بن غفير خلال زيارته البلدة يوم أمس.



وذكرت صحيفة " "، أن الزيارة شهدت مشادات كلامية مع الوزير المتطرف، واقترب خلالها أحد السكان منه، وصرخ في وجهه: "لدي سؤال واحد، هل يمكنك إخباري أين كنت في الجيش ؟"، في إشارة إلى أنّه لم يؤدِ خدمته الإلزامية في .



وفي حين رد بن غفير بإجابة لا علاقة لها بالسؤال، صرخ السائل في وجهه مجددًا، وقال له: "أنت جبان".



واستوحى سكان البلدة وصف بن غفير بالجبن، وارتفعت أصواتهم وهم يطاردون الوزير المتطرف: "لماذا تأتي ليلًا؟ هل أنت جبان؟ ارحل من هنا، فنحن لا نخشى أمثالك".



كما واجه رئيس مجلس بلدة طوبا زنغرية المحامي معيد الهيب، الوزير قائلًا: "أنت شخص غير مرغوب فيه، أنت أرنب، أنت وزير فاشل. اذهب وقدم هذا في ، اذهب وقدّمه مع أتباعك. أنت خريج المدرسة الكاهانية. لا مكان لك في الحكومة، ولا مكان لك في . يا فاشل، اذهب واهتم بمنع الجريمة، ولا تُضيّع وقتك معنا ليلًا. أنت شخص غير مرغوب فيه، خاسر. في الانتخابات المقبلة، بإذن الله، سنُطيح بك. سيكون لدينا وزير أمن عام ناجح. أنت مُدان بجناية، لديك 52 لائحة اتهام. اذهب وضيّع وقتك مع جماعة "أبناء التلال"، يا خاسر".



وخلال دخول بن غفير أحد مطاعم الشاورما في البلدة، استقبله رواد المكان بالصراخ: "عملت بجد والآن تأتي لتأكل؟ كل ما تعرفه هو كيفية صنع فيديوهات الـ"تيك توك"، أنت مغني "تيك توك. بعد الانتخابات المقبلة، وعندما تجلس ، ستفتح قناة "تيك توك" وتجني منها الكثير من المال. أن تأتي إلى هنا للتظاهر أمام البسطاء في قرية كهذه، لن يفيدك ولا معنى له". (ارم نيوز)