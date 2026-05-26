إستئناف الرحلات الجوية عبر مطار أصفهان الإيرانيّ

أُعلِنَ عن استئناف الرحلات عبر مطار بهشتي في أصفهان بعد توقف 84 يوما، فيما من المنتظر إعادة فتح مطار تبريز ليستأنف رحلاته غدا.وأكد مدير عام مطارات محافظة أصفهان استعداد الكامل لتقديم الخدمات للمسافرين، مشيرا إلى أنه وفقا للتراخيص الصادرة عن ، يقتصر نشاط المطار حاليا من حتى غروبها.كما أعلن المتحدث باسم أن مطار مدني في تبريز سيعاد افتتاحه غدا الأربعاء، بعد أن تعرض لهجوم خلال الحرب الأخيرة.وأكد أنه سيتم تسيير أولى رحلاته غدا، ليكون بذلك المطار الحادي والعشرين الذي يعود للعمل بعد الحرب المفروضة الثالثة. (روسيا اليوم)