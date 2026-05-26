تصعيد جديد.. موسكو تحذر الدبلوماسيين والأجانب في كييف

ندّدت حوالي خمسين دولة والاتحاد ، اليوم الثلاثاء، بـما وصفته ب "التهديدات الأخيرة" التي وجهتها للدبلوماسيين في ، وذلك عبر ممثل لدى أندريه ميلنيك.وقال ميلنيك في مؤتمر صحافي: "ندين التهديدات الأخيرة التي وجهتها ضد المؤسسات الدبلوماسية والسفارات في كييف. هذا أمر لا يمكننا قبوله".ودعت ، الاثنين، الرعايا الأجانب المقيمين في كييف وبينهم الدبلوماسيون، إلى مغادرة العاصمة ؛ تحسبًا لمزيد من القصف الروسي.من جانبها، قالت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم للسياسة الخارجية والأمنية، اليوم الثلاثاء، إن الدائرة الدبلوماسية للتكتل استدعت القائم بالأعمال الروسي، بعد أن أعلنت روسيا عزمها شن "ضربات ممنهجة" على أهداف في كييف وحثت الأجانب على مغادرة المدينة.وأضافت في منشور على منصة إكس: "تهديد روسيا المواطنين الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة كييف هو تصعيد غير مقبول"، ودعت موسكو إلى "التوقف عن استهداف المدنيين"، بحسب وكالة " ".وتابعت قائلة إن وفد الاتحاد الأوروبي سيبقى في كييف.