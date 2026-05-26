تصعيد جديد.. موسكو تحذر الدبلوماسيين والأجانب في كييف

ندّدت حوالي خمسين دولة والاتحاد الأوروبي
، اليوم الثلاثاء، بـما وصفته ب "التهديدات الأخيرة" التي وجهتها موسكو
للدبلوماسيين في كييف
، وذلك عبر ممثل أوكرانيا
لدى الأمم المتحدة
أندريه ميلنيك.
وقال ميلنيك في مؤتمر صحافي: "ندين التهديدات الأخيرة التي وجهتها روسيا
ضد المؤسسات الدبلوماسية والسفارات في كييف. هذا أمر لا يمكننا قبوله".
ودعت وزارة الخارجية الروسية
، الاثنين، الرعايا الأجانب المقيمين في كييف وبينهم الدبلوماسيون، إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية
؛ تحسبًا لمزيد من القصف الروسي.
من جانبها، قالت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي
للسياسة الخارجية والأمنية، اليوم الثلاثاء، إن الدائرة الدبلوماسية للتكتل استدعت القائم بالأعمال الروسي، بعد أن أعلنت روسيا عزمها شن "ضربات ممنهجة" على أهداف في كييف وحثت الأجانب على مغادرة المدينة.
وأضافت في منشور على منصة إكس: "تهديد روسيا المواطنين الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة كييف هو تصعيد غير مقبول"، ودعت موسكو إلى "التوقف عن استهداف المدنيين"، بحسب وكالة "رويترز
".
وتابعت قائلة إن وفد الاتحاد الأوروبي سيبقى في كييف.