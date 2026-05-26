دمشق: اعتقال 18 شخصًا للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسلحة الكيماوية

أبلغ مسؤول سوري ، اليوم الثلاثاء، بأن القيادة الانتقالية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يُديره الرئيس السوري السابق ، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استُخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب الطويلة التي شهدتها البلاد.قطوب، المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ، في مقابلة، إن السلطات اعتقلت أيضًا 18 شخصًا للاشتباه بتورطهم في برنامج للأسلحة الكيماوية، ومن بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار.وفي تشرين الأول من العام الماضي، دعا المشاركون في حول الأسلحة الكيميائية في ، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تعزيز المساءلة الشاملة عن الجرائم الكيميائية.وأوصى المؤتمر بتكثيف الجهود الحقوقية والمؤسسية لضمان تحقيق العدالة للضحايا، كما شدد على ضرورة تعزيز في ملف الأسلحة الكيميائية.