|
عربي-دولي

بالأرقام.. هذا عدد الحجاج لهذا الموسم

Lebanon 24
26-05-2026 | 11:32
بالأرقام.. هذا عدد الحجاج لهذا الموسم
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية 1,546,655 حاجاً، عبر مختلف المنافذ، فيما بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 160,646 حاجاً وحاجة.

وأظهرت النتائج أن عدد الحجاج الذكور من الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجاً، مقابل 813,905 حاجات من الإناث.

وتصدرت المنافذ الجوية حركة قدوم الحجاج من خارج المملكة، إذ وصل عبرها 1,485,729 حاجاً وحاجة، فيما دخل 54,429 حاجاً عبر المنافذ البرية، و6,497 عبر المنافذ البحرية.

وأكدت الهيئة أنها اعتمدت في إصدار بيانات حج 1447هـ على السجلات الإدارية لوزارة الداخلية، باعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، ضمن نموذج إحصائي موحّد يهدف إلى توفير مؤشرات دقيقة وموثوقة.

وتُعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتتولى إصدار المؤشرات الوطنية وفق منهجيات ومعايير معتمدة. (العربية)

