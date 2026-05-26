إقتصاد

إيران تلوّح بالرد على الضربات الأميركية.. والنفط إلى ارتفاع

Lebanon 24
26-05-2026 | 11:48
إيران تلوّح بالرد على الضربات الأميركية.. والنفط إلى ارتفاع
قالت إيران إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار، بعد تنفيذ واشنطن ما وصفته بـ"ضربات دفاعية" في جنوب البلاد، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع قد "يستغرق بضعة أيام".

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات التي طالت محافظة هرمزجان، حيث تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات فجر الثلاثاء، تشكل "انتهاكا صارخا" للهدنة الهشة المستمرة منذ نحو سبعة أسابيع.

وكان الجانبان قد تحدثا سابقا عن تقدم في مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز المحاصر، مع منح المفاوضين مهلة 60 يوما لبحث الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمها البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المفاوضين الإيرانيين سعوا، خلال المحادثات التي جرت في قطر، إلى تضمين المذكرة بندا يقضي بالإفراج عن مليارات من الأصول المجمدة.

النفط يرتفع مجددا

وعقب الضربات التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، قال روبيو للصحفيين على متن طائرته في جايبور بالهند إن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا "بأي شكل من الأشكال".

وكانت الحرب، التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط، قد أحدثت صدمة كبيرة في إمدادات النفط، ودفعت أسعار الوقود والأسمدة والغذاء إلى الارتفاع. وردت إيران حينها بإطلاق مسيّرات وصواريخ على دول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وتراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، إلى مستويات محدودة منذ بدء الحرب.

وبعد أنباء الضربات الأميركية، ارتفع خام برنت بنحو 3.5% الثلاثاء، متجاوزا 99 دولارا للبرميل.

إيران تحتفظ بحق الرد

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في وقت متأخر من يوم الاثنين، أنها نفذت ضربات جديدة بهدف "حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أنه يحتفظ بحقه في الرد، مشيرا إلى أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت مسيّرة أميركية وأطلقت النار على مسيّرة أخرى وطائرة مقاتلة، قال إنها دخلت المجال الجوي الإيراني فوق منطقة الخليج. (روتيرز)

