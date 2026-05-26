بعد 90 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تبدأ استعادة شبكة الإنترنت

وتأتي هذه الخطوة عقب إصدار مسعود بزشكيان، أمس الاثنين، أمراً يقضي بإعادة عودة الاتصال بالمواقع العالمية، مبرهناً على وفاء الحكومة بوعودها للمواطنين، وهو ما وصفه النائب الأول للرئيس، عارف، بأنه خطوة أولى نحو الوصول الحر والمنظم للفضاء الافتراضي. بدأت السلطات برفع القيود المفروضة على الشبكة العنكبوتية بعد انقطاع دام نحو 3 أشهر؛ حيث أكدت مجموعة "نتبلوكس" الدولية لمراقبة إدارة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن بياناتها المباشرة تظهر استعادة جزئية للاتصال بالشبكة الدولية في البلاد.

وتكتسب هذه الاستعادة أهمية بالغة لكونها تنهي عزلة رقمية استمرت طوال 90 يوماً منذ بدء الحرب الأميركية على ، وهي فترة تسببت في تكبيد الاقتصاد المحلي خسائر فادحة طالت قطاعاً ضخماً من السكان يُقدّر بنحو 73.8 مليون مستخدم بنسبة انتشار تبلغ 79.6% وفقاً لإحصاءات نهاية عام 2025.

وفي سياق الخسائر، نقلت وكالة " " عن رئيس لجنة اقتصاد المعرفة في غرفة التجارة الإيرانية، أفشين كلاهي، أن الحظر الرقمي كبّد البلاد خسائر مباشرة تراوحت بين 30 و40 مليون دولار يومياً، فيما قفزت الخسائر الإجمالية إلى نحو 80 مليون دولار يومياً عند احتساب الآثار الاقتصادية غير المباشرة.