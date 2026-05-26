الشاباك يتهم فرنسيًا بتجنيد مقدسيين لتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل

Advertisement

اتهم (الشاباك) مواطنًا فرنسيًا ينتمي إلى " الشعبية لتحرير "، بتجنيد خمسة من سكان لتنفيذ أنشطة وصفت بـ "الإرهابية".وقال الشاباك في بيان له، إن التحقيقات كشفت عن ما وصفه بـ"بنية تحتية" تعمل في الشرقية، جرى تشكيلها وتوجيهها من قبل المشتبه به، الذي يقيم في ؛ بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب صحيفة " ".وأضاف البيان أن اعتقلت خمسة أشخاص من سكان القدس الشرقية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025، للاشتباه بتورطهم في النشاط المذكور، مشيرًا إلى أن التحقيقات أظهرت تلقيهم توجيهات وتعليمات من الخارج.وبحسب الشاباك، فإن المواطن الفرنسي المشتبه به يعد ناشطًا في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وسبق أن وجهت له اتهامات تتعلق بأنشطة ضد ، كما أشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه في السابق، من بينها سحب بعض حقوق الإقامة.وأوضح البيان أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق اثنين من الموقوفين، وهما شقيقان من سكان القدس الشرقية، بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم محظور وتنفيذ أنشطة أمنية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع باقي المشتبه بهم.