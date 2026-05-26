Najib Mikati
عربي-دولي

الشاباك يتهم فرنسيًا بتجنيد مقدسيين لتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل

Lebanon 24
26-05-2026 | 12:02
الشاباك يتهم فرنسيًا بتجنيد مقدسيين لتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل
اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مواطنًا فرنسيًا ينتمي إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بتجنيد خمسة من سكان القدس الشرقية لتنفيذ أنشطة وصفت بـ "الإرهابية".
وقال الشاباك في بيان له، إن التحقيقات كشفت عن ما وصفه بـ"بنية تحتية" تعمل في القدس الشرقية، جرى تشكيلها وتوجيهها من قبل المشتبه به، الذي يقيم في فرنسا؛ بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".


وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خمسة أشخاص من سكان القدس الشرقية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025، للاشتباه بتورطهم في النشاط المذكور، مشيرًا إلى أن التحقيقات أظهرت تلقيهم توجيهات وتعليمات من الخارج.

وبحسب الشاباك، فإن المواطن الفرنسي المشتبه به يعد ناشطًا في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وسبق أن وجهت له اتهامات تتعلق بأنشطة ضد إسرائيل، كما أشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه في السابق، من بينها سحب بعض حقوق الإقامة.
وأوضح البيان أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق اثنين من الموقوفين، وهما شقيقان من سكان القدس الشرقية، بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم محظور وتنفيذ أنشطة أمنية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع باقي المشتبه بهم.
بعد مقتل جندي فرنسي في جنوب لبنان.. ماكرون يتهم "حزب الله"
جهاز الأمن العام

الأجهزة الأمنية

يديعوت أحرونوت

القدس الشرقية

الأمن العام

الإسرائيلي

إسرائيل

الجبهة

