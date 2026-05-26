نتنياهو: نعمّق عملياتنا البرية في لبنان لتعزيز الشريط الأمني

أعلن بنيامين ، أن الجيش يعمل بقوات كبيرة على الأرض في ويسيطر على مناطق استراتيجية لتعزيز الشريط الأمني لحماية بلدات ، مؤكداً في مستهل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني تعميق العمليات بتوجيه منه ومن وبالتعاون مع رئيس الأركان، بالتوازي مع بذل جهود لتطوير حلول إبداعية ضد الطائرات المسيرة المفخخة.

وجاءت هذه التصريحات بعد توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية متجاوزاً "الخط الأصفر".



تزامن ذلك مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً أمر فيه سكان بلدات وقرى: خربة سلم، بير السناسل، قبريخا، مجدل سلم، قلوية، كفر دونين، تولين، والصوانة، بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، بدعوى قيام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والاضطرار للعمل ضده بقوة، محذراً من أن التواجد قرب عناصر الحزب ومنشآته يعرض الحياة للخطر.

وأكد الجيش مواصلة استهداف بنى تحتية تابعة للحزب في الجنوب، وتصفية عناصر عملوا ضد قواته، واستهداف منصات إطلاق صواريخ. وميدانياً، شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات كفرتبنيت، ويحمر الشقيف، وزوطر الشرقية، وأرنون جنوبي ، بالإضافة إلى غارة جديدة طالت بلدة سحمر في .