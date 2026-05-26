الصين تدعو واشنطن وطهران إلى تقديم تنازلات واحترام وقف إطلاق النار

جدّد وزير الخارجية الصيني دعوته إلى جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط لاحترام الهدنة، معربًا عن أمله في أن تبدي الولايات المتحدة وإيران مرونة وتقدّم تنازلات، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية، الأربعاء.
وجاءت تصريحات الوزير الصيني وانغ يي خلال جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي، بالتزامن مع اتهام إيران للولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وتحذيرها من الرد على ذلك.
وكانت القوات الأميركية قد نفذت هجمات استهدفت مواقع صاروخية في جنوب إيران، إضافة إلى زوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام، في خطوة اعتُبرت تهديدًا للمساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.