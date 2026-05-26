مجلس الأمن يندد بالهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات

ندد بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في ، معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأدان ، في بيان الأربعاء، الهجوم بمسيّرة على مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة في منطقة الظفرة الأسبوع الماضي، معربين عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد الخطير.



وطالب بالوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في ، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف المنشآت النووية السلمية.



وأشار أعضاء المجلس إلى بيانات وقرارات سابقة صادرة عنالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدين أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية "أمر غير مقبول".