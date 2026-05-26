مع اقتراب ختام مناسك الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

بدأ الحجاج صباح الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب ، في أول أيام ، وذلك في ختام أبرز محطات موسم الحج لهذا العام، الذي شهد مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج.ومنذ ساعات الصباح الأولى، تدفقت مجموعات الحجاج عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يرمز إلى الشيطان، داخل منشأة متعددة الطوابق أنشأتها السلطات لتفادي حوادث التدافع التي شهدتها مواسم سابقة.وبعد الانتهاء من الرمي، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق الشعر أو تقصيره، قبل ارتداء الملابس العادية.