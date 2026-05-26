عربي-دولي

مع اقتراب ختام مناسك الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

Lebanon 24
26-05-2026 | 23:53
مع اقتراب ختام مناسك الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى
مع اقتراب ختام مناسك الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى photos 0
بدأ الحجاج صباح الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات موسم الحج لهذا العام، الذي شهد مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، تدفقت مجموعات الحجاج عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يرمز إلى الشيطان، داخل منشأة متعددة الطوابق أنشأتها السلطات السعودية لتفادي حوادث التدافع التي شهدتها مواسم سابقة.

وبعد الانتهاء من الرمي، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق الشعر أو تقصيره، قبل ارتداء الملابس العادية.
وانتشر متطوعون على طول الطرق المؤدية إلى الجمرات لتوزيع المياه والعصائر على الحجاج، في ظل أجواء شديدة الحرارة بلغت نحو 45 درجة مئوية في مشعر عرفات الثلاثاء.

وتعمل السلطات السعودية على تنظيم حركة الحشود عبر مسارات منفصلة للدخول والخروج، مع انتشار أمني واسع في محيط منشأة الجمرات لمنع أي ازدحام أو تدافع.

ويتوجه الحجاج لاحقا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، قبل العودة إلى منى للمبيت خلال أيام التشريق واستكمال رمي الجمرات الثلاث.

وأعلنت السلطات السعودية مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج هذا العام، بينهم 1.54 مليون قدموا من 165 دولة.
