استشهاد محمد عودة قائد الجناح العسكري لحماس في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

ونعت صفحة على منصة " " لعائلة عودة، محمد عودة، مشيرة إلى أنه قُتل خلال قصف إسرائيلي على مدينة غزة، برفقة زوجته وابنه.وأكد نجل شقيق محمد عودة، استشهاد عمه خلال الغارة ، لافتًا إلى أن صلاة الجنازة ستقام عليه بعد صلاة الظهر، اليوم الأربعاء.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على شقة في حي الرمال بمدينة غزة، إلى خمسة قتلى ونحو 15 مصابًا.وكان محمد عودة يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.وأكدت مصادر في حركة حماس، تولي عودة قيادة الجناح العسكري لحماس، بعد اغتيال الحداد قبل نحو أسبوعين.