كيم يختبر منظومة صاروخية متطورة

أعلنت أنها اختبرت منظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة، إلى جانب منظومة صواريخ كروز تكتيكية، في أحدث تصعيد عسكري تشهده .

وقالت المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم أشرف شخصيا على الاختبارات، التي شملت أيضا تقييما لرأس حربي مخصص لصاروخ بالستي تكتيكي وصاروخ مدفعي موجه عالي الدقة.



وكانت الجنوبية أعلنت الثلاثاء رصد إطلاق عدة مقذوفات، بينها صاروخ بالستي، باتجاه البحر ، مشيرة إلى أنها قطعت نحو 80 كيلومترا.



ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم قوله إن المنظومات الجديدة تمثل "إشارة واضحة على تحديث القوات المسلحة" وتعكس "تقدما تقنياً كبيرا" في قدرات الجيش الكوري .