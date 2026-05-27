لمواجهة التهديدات.. معاهدة دفاعية بين بريطانيا وبولندا

ووصف رئيس الوزراء البولندي توسك الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية"، فيما قال نظيره كير ستارمر إن المعاهدة تمثل "أكبر خطوة إلى الأمام" في العلاقات الدفاعية بين البلدين منذ جيل.



وأكد ستارمر أن التعاون الجديد سيمكن البلدين من مواجهة "التهديدات الأمنية الحديثة"، بينما شدد توسك على أن موقع بولندا الجغرافي قرب وبيلاروس وأوكرانيا يجعل التهديدات الأمنية "واقعاً دائما".



وتعد بولندا أكبر دول الجناح الشرقي في من حيث عدد السكان، كما تخصص أكثر من 4.8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي هذا العام.