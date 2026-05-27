بالصور والفيديو... الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى

أدى الرئيس السوري أحمد ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في بن عباس بمدينة حلب.

وحضر الصلاة إلى جانبه عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ومحافظ ماهر الإدلبي، ومعاون للشؤون الأمنية عبد طحان.

وشهد حضوراً واسعاً للمصلين، فيما أظهرت لقطات البث المباشر لصلاة العيد ترحيباً شعبياً كبيراً بالرئيس الشرع خلال تواجده في المكان.







الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في عبد الله بن عباس بمحافظة حلب.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك من المسجد الأموي الكبير بدمشق.#سانا pic.twitter.com/JPBFk8Bqhz