بالصور والفيديو... الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى

أدى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس بمدينة حلب.
وحضر الصلاة إلى جانبه عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان.
وشهد المسجد حضوراً واسعاً للمصلين، فيما أظهرت لقطات البث المباشر لصلاة العيد ترحيباً شعبياً كبيراً بالرئيس الشرع خلال تواجده في المكان.
