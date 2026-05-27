تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إيران منقسمة بين تيارين متباينين.. عناصر متشددة تسعى لتخريب أي اتفاق مع واشنطن
Lebanon 24
27-05-2026
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن "وسطاء"، قولهم إن "عناصر متشددة" في
إيران
تحاول تخريب أي اتفاق مع
الولايات المتحدة
.
Advertisement
وحسب الصحيفة، فقد أعرب وسطاء عن قلقهم من أن هذه العناصر المتشددة "تنفذ عمليات سرية ضد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، سعيا لوقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران".
وأشارت إلى رصد زوارق تابعة للحرس الثوري
الإيراني
في الجزء الجنوبي من المضيق، الثلاثاء، وفقا لصور أقمار اصطناعية، وإلى تعرض ناقلة نفط لانفجار في خليج عمان في اليوم ذاته، بمنطقة دأبت
إيران على
مهاجمة السفن التجارية فيها.
وجدد المتشددون في النظام الإيراني انتقاداتهم للمساعي الدبلوماسية، واعتبر قائد
الحرس الثوري
المسؤول عن برنامج الطائرات المسيّرة والصواريخ ماجد موسوي، أن "التفاوض مع العدو خسارة محققة".
ومع ذلك، أشارت المتحدثة باسم الحكومة
الإيرانية
فاطمة مهاجراني، الثلاثاء، إلى أن "الدبلوماسية ستستمر على الأرجح"، حتى مع انتقادها لـ"التناقضات من الجانب الأميركي".
وردا على سؤال حول هجمات أميركية على زوارق ومواقع إطلاق صواريخ إيرانية ليل الإثنين، اعتبرت مهاجراني أن الجمع بين العمل العسكري الإيراني على الأرض ودور رئيس
البرلمان
كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف "سيفيد الشعب الإيراني".
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تباين في المواقف بين تيارين إيرانيين، أولهما متشدد يرفض أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وآخر أكثر ميلا لإنهاء الحرب عبر الطرق الدبلوماسية.
ويعمل الوسطاء على مساعدة الطرفين في تضييق الفجوة بين مواقف
واشنطن
وطهران، وكانت نقطة الخلاف الرئيسية خلال زيارة قاليباف إلى قطر هي الإفراج عن 24 مليار دولار، أي نحو ربع الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وفقا لمسؤولين من إيران والدول الوسيطة.
وأشارت مصادر إلى أن إيران "تقترب من التوصل إلى حل وسط، يسمح بالإفراج عن نصف هذه الأموال في وقت مبكر".
مواضيع ذات صلة
من هي "جبهة بايداري" التي تسعى إلى تخريب الإتّفاق بين إيران وأميركا؟
Lebanon 24
من هي "جبهة بايداري" التي تسعى إلى تخريب الإتّفاق بين إيران وأميركا؟
27/05/2026 09:16:26
27/05/2026 09:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران
Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران
27/05/2026 09:16:26
27/05/2026 09:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الفجوات مع واشنطن لا تزال واسعة بشأن التوصل إلى اتفاق
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الفجوات مع واشنطن لا تزال واسعة بشأن التوصل إلى اتفاق
27/05/2026 09:16:26
27/05/2026 09:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب لبناني لتداعيات أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران واجتماع البنتاغون بداية مسار أمني تقني
Lebanon 24
ترقّب لبناني لتداعيات أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران واجتماع البنتاغون بداية مسار أمني تقني
27/05/2026 09:16:26
27/05/2026 09:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الحرس الثوري
إيران على
الإيرانية
البرلمان
دبلوماسي
الإيراني
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تولى منصبه قبل أيام.. إسرائيل تغتال القائد العسكري الجديد لحماس
Lebanon 24
تولى منصبه قبل أيام.. إسرائيل تغتال القائد العسكري الجديد لحماس
02:13 | 2026-05-27
27/05/2026 02:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تتمسك بأموالها المجمدة.. هذا ما تتخوف منه
Lebanon 24
ايران تتمسك بأموالها المجمدة.. هذا ما تتخوف منه
01:54 | 2026-05-27
27/05/2026 01:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال نشوب نزاع.. واشنطن تقلل تقليص عدد قواتها في دول الناتو
Lebanon 24
في حال نشوب نزاع.. واشنطن تقلل تقليص عدد قواتها في دول الناتو
01:52 | 2026-05-27
27/05/2026 01:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُفرج عن 10 بحارة هنود بعد أشهر من احتجازهم على متن ناقلة نفط
Lebanon 24
إيران تُفرج عن 10 بحارة هنود بعد أشهر من احتجازهم على متن ناقلة نفط
00:49 | 2026-05-27
27/05/2026 12:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فانس يشيد برسالة البابا حول مخاطر الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
فانس يشيد برسالة البابا حول مخاطر الذكاء الاصطناعي
00:36 | 2026-05-27
27/05/2026 12:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
Lebanon 24
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
05:24 | 2026-05-26
26/05/2026 05:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى التحرير تحت النار.. لبنان أمام امتحان المعادلة الجديدة
Lebanon 24
ذكرى التحرير تحت النار.. لبنان أمام امتحان المعادلة الجديدة
12:30 | 2026-05-26
26/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد للضاحية الجنوبيّة لبيروت: إذا نفذت المباني سننتقل إلى صور وصيدا والبقاع
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد للضاحية الجنوبيّة لبيروت: إذا نفذت المباني سننتقل إلى صور وصيدا والبقاع
09:28 | 2026-05-26
26/05/2026 09:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعلان مهم" غدا في الولايات المتحدة
Lebanon 24
"اعلان مهم" غدا في الولايات المتحدة
16:01 | 2026-05-26
26/05/2026 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
السرّ في غواصة قدراتها فائقة... هذا سبب إهتمام الولايات المتّحدة بإقليم قريب من دولة عربيّة
Lebanon 24
السرّ في غواصة قدراتها فائقة... هذا سبب إهتمام الولايات المتّحدة بإقليم قريب من دولة عربيّة
13:00 | 2026-05-26
26/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:13 | 2026-05-27
تولى منصبه قبل أيام.. إسرائيل تغتال القائد العسكري الجديد لحماس
01:54 | 2026-05-27
ايران تتمسك بأموالها المجمدة.. هذا ما تتخوف منه
01:52 | 2026-05-27
في حال نشوب نزاع.. واشنطن تقلل تقليص عدد قواتها في دول الناتو
00:49 | 2026-05-27
إيران تُفرج عن 10 بحارة هنود بعد أشهر من احتجازهم على متن ناقلة نفط
00:36 | 2026-05-27
فانس يشيد برسالة البابا حول مخاطر الذكاء الاصطناعي
00:34 | 2026-05-27
بالصور والفيديو... الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
27/05/2026 09:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
27/05/2026 09:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
27/05/2026 09:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24