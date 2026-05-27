إيران منقسمة بين تيارين متباينين.. عناصر متشددة تسعى لتخريب أي اتفاق مع واشنطن

وحسب الصحيفة، فقد أعرب وسطاء عن قلقهم من أن هذه العناصر المتشددة "تنفذ عمليات سرية ضد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، سعيا لوقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران".



وأشارت إلى رصد زوارق تابعة للحرس الثوري في الجزء الجنوبي من المضيق، الثلاثاء، وفقا لصور أقمار اصطناعية، وإلى تعرض ناقلة نفط لانفجار في خليج عمان في اليوم ذاته، بمنطقة دأبت مهاجمة السفن التجارية فيها.

وجدد المتشددون في النظام الإيراني انتقاداتهم للمساعي الدبلوماسية، واعتبر قائد المسؤول عن برنامج الطائرات المسيّرة والصواريخ ماجد موسوي، أن "التفاوض مع العدو خسارة محققة".



ومع ذلك، أشارت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، الثلاثاء، إلى أن "الدبلوماسية ستستمر على الأرجح"، حتى مع انتقادها لـ"التناقضات من الجانب الأميركي".