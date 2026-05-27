إيران تعيد تشغيل مطار تبريز بعد توقفه بسبب الحرب

Advertisement

وأوضح المتحدث باسم المنظمة أن عاد للعمل مجددًا على يد فرق فنية إيرانية، على أن يُستأنف تشغيله بشكل رسمي يوم الأربعاء 27 أيار.ويُعد مطار تبريز ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في إيران من حيث حركة المسافرين، إذ يسيّر رحلات إلى تسع وجهات خارجية.وكان المطار قد تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة الهجمات التي شنتها وإسرائيل ضمن العمليات العسكرية المستمرة منذ 28 شباط 2026، والتي استهدفت بنى تحتية حيوية في البلاد، بينها مطارات وقواعد عسكرية ومنشآت نووية.وأدى القصف حينها إلى توقف كامل لحركة المطار وتعطّل الملاحة الجوية في إيران.