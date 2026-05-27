أوكرانيا تستهدف القرم بصواريخ "ستورم شادو" وموسكو تعلن إسقاط عشرات المسيّرات

قال ميخائيل رازفوغاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي في ميناء سيفاستوبول داخل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، تمكنت من إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيّرة أوكرانية في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن كييف استخدمت أيضًا صواريخ "ستورم شادو" في الهجوم.
وأوضح رازفوغاييف أن المعطيات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، لكنه أشار إلى تسجيل أضرار مادية طالت عددًا من المباني، بينها مكتب تابع للبنك المركزي الإقليمي وبناية سكنية من ثمانية طوابق، وذلك وفق ما نقلته "رويترز".
وتُعد صواريخ "ستورم شادو" تطويرًا مشتركًا فرنسيًا–بريطانيًا، وكانت موسكو قد استدعت في وقت سابق السفيرين البريطاني والفرنسي احتجاجًا على استخدامها من قبل أوكرانيا.
في سياق متصل، أفادت سفيتلانا كامبولوفا، رئيسة بلدية مدينة تاغانروغ الساحلية جنوب روسيا، عبر "تيليغرام"، بأن شخصين أُصيبا بعد سقوط صاروخ في المدينة الواقعة قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا فجر اليوم.
كما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 140 طائرة مسيّرة خلال الليل في مناطق مختلفة من البلاد.
من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية عبر "تيليغرام" أن ضربات روسية استهدفت منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا أسفرت عن إصابة 21 شخصًا.