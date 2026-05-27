تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"إف-100 سوبر سابر".. أول مقاتلة أميركية أسرع من الصوت وسجل حافل بالحوادث الجوية

Lebanon 24
27-05-2026 | 03:52
A-
A+
إف-100 سوبر سابر.. أول مقاتلة أميركية أسرع من الصوت وسجل حافل بالحوادث الجوية
إف-100 سوبر سابر.. أول مقاتلة أميركية أسرع من الصوت وسجل حافل بالحوادث الجوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعدّ مقاتلة F-100 Super Sabre أول طائرة أميركية تفوق سرعتها سرعة الصوت يتم إنتاجها على نطاق واسع، غير أن سجلّها التشغيلي ارتبط بسلسلة طويلة من الحوادث والخسائر الجوية.


ومن أبرز هذه الحوادث ما يُعتبر أول إسقاط غير مقصود لقاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-52 Stratofortress، والذي وقع خلال تدريبات عسكرية في 7 نيسان 1961 فوق ولاية نيو مكسيكو، حين كانت مقاتلات “إف-100” تنفذ مناورات اعتراض ضد القاذفات. وخلال إحدى هذه المناورات، أُطلق صاروخ من نوع AIM-9 Sidewinder عن طريق الخطأ، ليصيب أحد محركات القاذفة مباشرة. ورغم نجاح الطاقم في القفز بالمظلات، فقد لقي ثلاثة منهم مصرعهم.
Advertisement


وسبق ذلك حادث آخر في نيسان 1958، عندما اصطدمت نسخة تدريبية من "إف-100" بطائرة ركاب من طراز Douglas DC-7، ما أدى إلى مقتل 47 شخصًا، بينهم طياران.


وبحسب تقارير تشغيل الطائرة، فقدت القوات الجوية الأمريكية نحو 889 مقاتلة من هذا الطراز خلال فترة خدمتها، فيما سُجّل مقتل 324 عسكريًا في حوادث مرتبطة بها. وشهد تموز 1958 وحده تحطم 30 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات المفقودة خلال عام واحد 116 طائرة، إضافة إلى 242 طائرة أخرى خلال حرب فيتنام.


كما امتدت حوادثها إلى خارج الولايات المتحدة، إذ اصطدمت إحدى مقاتلات "إف-100" في تركيا عام 1962 بقطار، ما أسفر عن مقتل 250 شخصًا.


أما من الناحية التقنية، فقد بلغ وزن الإقلاع الأقصى للطائرة 15.8 طن، ووصلت سرعتها القصوى إلى 1390 كيلومترًا في الساعة، مع مدى طيران يقارب 3210 كيلومترات. كما زُوّدت بأربعة مدافع عيار 20 ملم، وحمولة تسليح تصل إلى 3402 كيلوغرام، فيما بلغ إجمالي الإنتاج 2294 طائرة من هذا الطراز.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا مقاتلة أميركية من طراز إف 16 في أجواء جنوب محافظة فارس
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتصاد اليابان يسجل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: انفجار حافلة فارغة في حي الورود في دمشق من دون تسجيل أضرار بشرية
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات الجوية الأمريكية

الولايات المتحدة

القوات الجوية

الأمريكية

الأقصى

فيتنام

أمريكي

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2026-05-27
Lebanon24
04:10 | 2026-05-27
Lebanon24
04:10 | 2026-05-27
Lebanon24
04:05 | 2026-05-27
Lebanon24
02:57 | 2026-05-27
Lebanon24
02:49 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24