الحرس الثوري: احتمال تجدد الحرب مع أميركا ضئيل

أكبرزاده، نائب المسؤول السياسي في للحرس الثوري، اليوم الأربعاء إن احتمال اندلاع حرب جديدة مع ضعيف. لكنه حذر في الوقت عينه من أن إيران مستعدة للتصدي لأي هجوم، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم". فيما لا يزال مصير المفاوضات والاتفاق بين وأميركا غامض، قلل من احتمال تجدد الحرب.أكبرزاده، نائب المسؤول السياسي في للحرس الثوري، اليوم الأربعاء إن احتمال اندلاع حرب جديدة مع ضعيف. لكنه حذر في الوقت عينه من أن إيران مستعدة للتصدي لأي هجوم، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".

كما أكد أن "القوات المسلحة في حالة ترقب وجاهزية كاملة".



إلى ذلك، أضاف:"لا شك لدينا في أننا سنحوّل المنطقة من تشابهار إلى ماهشهر إلى مقبرة للمعتدين"، في إشارة إلى نقطتين تقعان على طرفي الساحل الجنوبي لإيران.