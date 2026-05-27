كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجوم على سفينة في مضيق هرمز

Advertisement

أعلنت سول، اليوم الأربعاء، انها ترجح أن يكون الهجوم ‌الذي ‌استهدف سفينة شحن كورية جنوبية في ‌مضيق ⁠هرمز مطلع شهر أيار الجاري، نفذ بصاروخ إيراني ⁠مضاد للسفن.وقالت الجنوبية، إنها ستستدعي على خلفية الهجوم على السفينة.وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنه من المقرر أن تعلن الحكومة نتائج التحقيق بشأن الهجوم على السفينة "إتش إم إم نامو"، في وقت لاحق من الأربعاء.وكانت السفينة التابعة لشركة "إتش إم إم كو" الجنوبية للشحن، تعرضت لهجوم بجسمين جويين مجهولين، أثناء توقفها في ، في ظل الصراع بين وإيران.ومنذ ذلك الحين، أجرى فريق تحقيق حكومي تحليلا معمقا لبقايا المحرك التي تم انتشالها من بين القذيفتين، لتحديد طبيعتهما والمسؤول عن الحادث.وأسفر الهجوم عن وقوع انفجار واندلاع حريق على متن السفينة، مما أدى إلى إصابة شخص من بين أفراد طاقم السفينة الـ24 بإصابات طفيفة.