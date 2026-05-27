نائب الرئيس الأميركي: متفائل بإمكانية موافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية

أعلن الأميركي، ، تفاؤله بإمكانية موافقة ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية.وقال الذي شارك في المحادثات بين وواشنطن في مقابلة مع NBC، اليوم الأربعاء، إنه "متفائل للغاية" بأن إيران ستوافق كجزء من أي اتفاق على عدم صنع أسلحة نووية.وأضاف: "أعتقد أن السؤال الأكثر صعوبة يتمثل في ما إذا كانت إيران ستوافق على آلية رقابة وآلية تحقق تمنحنا الثقة بأنها لن تنتهك الاتفاق مستقبلاً".