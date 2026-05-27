بمناسبة عيد الأضحى.. بوتين يُهنئ مسلمي روسيا

Advertisement

بمناسبة حلول المبارك، هنأ مسلمي .وجاء في برقية : "أهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك".وأضاف: "أنتم، إذ تسيرون على نهج وتقاليد أسلافكم العريقة، تحتفلون بهذه المناسبة العريقة احتفالا واسعا، في عيد يرجع المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعو إلى الخير والعدالة والرحمة والتقوى".وقال: "أنوه بدور المنظمات الإسلامية التي تشارك بنشاط في الحياة العامة والثقافية لبلادنا، وتولي اهتماما كبيرا لترسيخ القيم الأسرية، وتربية الأجيال الصاعدة بروح الوطنية، وتنفيذ المبادرات التعليمية والخيرية ذات الأهمية الاجتماعية".وختم تهنئته قائلا: "موقفكم الداعم للمدافعين عن الوطن وذويهم، جدير بأعمق مشاعر الامتنان والتقدير.. تقبّلوا مني أطيب التمنيات بالصحة والنجاح!".