بايدن يقاضي إدارة ترامب.. ما السبب؟

وذكرت صحيفة " بوست" أن هذا الإجراء تصعيد مباشر في التوتر بين الرئيس السابق وخلفه، إذ يتهم إدارة بالتراجع التعسفي عن قرار سابق اتخذته الوزارة في عهده. رفع الرئيس الأميركي السابق دعوى قضائية ضد في إدارة يوم الثلاثاء، في خطوة قانونية نادرة تهدف إلى منع الإدارة الجديدة من نشر تسجيلات ونصوص مقابلاته الخاصة مع كاتب الظل مارك زونيتزر، الذي ساعده في كتابة مذكراته.

وتزعم الدعوى، التي قدمت أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، أن نشر هذه المواد يعكس تخلي وزارة العدل عن "التزاماتها بحماية المعلومات الحساسة والشخصية للغاية المتعلقة بإنفاذ القانون".



وأبلغت الوزارة بايدن، حسب الدعوى، نيتها تقديم التسجيلات في 15 حزيران المقبل إلى لجنة تابعة للكونغرس و"مؤسسة التراث" المحافظة، التي تقدمت بطلب سجلات عامة.



كما أعلنت الوزارة أنها ستُسلم المواد مع "تنقيحات محدودة"، وهو ما وصفه محامو بايدن بأنه قرار "متقلب وتعسفي".