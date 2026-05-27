الجيش السوداني يصد هجوماً مباغتاً للدعم السريع في إقليم النيل الأزرق

تمكنت قوات الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، من التصدي لهجوم مباغت من قبل بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي .وأفاد قائد عسكري بالجيش أن قوات الدعم تقدمت بكتيبتين نحو دفاعات الجيش بمنطقة البِركة التي استعادها الجيش مؤخراً.كما أكد أن الدعم السريع تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد الحربي، وأن الجيش تعامل مع القوات المنسحبة نحو مدينة الكُرمك بالمدفعية.ووفق مصادر عسكرية فإن الجيش يتوقع هجوماً مماثلاً على قواته التي باتت على بعد كيلومترات قليلة فقط عن مدينة الكُرمك حيث تتحصن فيها حالياً قوات الدعم السريع.وتقع الكُرمك بولاية النيل الأزرق، قرب الحدود مع إثيوبيا. وتُعد من المدن الحدودية المهمة في المنطقة.(العربية)