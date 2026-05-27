تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

حليف سابق للولايات المتحدة ينزلق إلى فلك إيران.. تقرير لـ"Washingon Post" يكشف من هو 

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-05-2026 | 07:00
A-
A+
حليف سابق للولايات المتحدة ينزلق إلى فلك إيران.. تقرير لـWashingon Post يكشف من هو 
حليف سابق للولايات المتحدة ينزلق إلى فلك إيران.. تقرير لـWashingon Post يكشف من هو  photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أن "وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو زار يريفان يوم الثلاثاء، حيث وقّع اتفاقيات بشأن المعادن الحيوية ودعم توجه أرمينيا غرباً قبيل انتخابات حزيران. وتُعدّ هذه الزيارة الأحدث ضمن سلسلة من الزيارات الرفيعة المستوى التي تُشير إلى مدى جدية البيت الأبيض في التعامل مع منطقة جنوب القوقاز".
Advertisement

وبحسب الصحيفة: "لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغفل جانباً مهماً؛ فجورجيا، الحليف القوي للولايات المتحدة في المنطقة، تتجه بشكل متزايد نحو معاداة أميركا. وحكومتها، بقيادة حزب الحلم الجورجي، دأبت لسنوات على التودد علناً إلى روسيا على حساب علاقاتها الغربية، والأمر الذي لم يظهر إلى العلن بشكل كافٍ هو أنها تعمل أيضاً على توطيد العلاقات مع إيران".

وتابعت الصحيفة: "وثق تقرير حديث صادر عن معهد هدسون مدى هذا التغيير؛ فقد سمحت حكومة "الحلم الجورجي" لإيران ببناء شبكة من المدارس الدينية، والمنظمات الشبابية، والواجهات الخيرية، ووسائل الإعلام التي تستهدف الأقلية الشيعية الأذربيجانية في جورجيا. تدير جامعة المصطفى العالمية، التي صنفتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2020 كمصدر لتجنيد عناصر الحرس الثوري الإسلامي، ثلاثة فروع في جورجيا. وقد أعلنت جمعية أهل البيت العالمية، التي كان زعيمها السابق يدير المركز الإسلامي في هامبورغ الذي أغلقته ألمانيا باعتباره منظمة متطرفة، أن جورجيا "قاعدة" استراتيجية لعملياتها في القوقاز. كما وقد سافر رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه إلى طهران مرتين عام 2024، والتقطت له صور مع زعيم حماس الراحل إسماعيل هنية".

وأضافت الصحيفة: "باتت عواقب هذا التجاذب واضحة للعيان؛ فقد ألقت السلطات الأذربيجانية القبض على المواطن الجورجي أغيل أصلانوف عام 2025 بعد أن جنده فيلق القدس الإيراني لاغتيال زعيم يهودي في باكو. كما حُكم على مواطن جورجي آخر، بولاد عمروف، بالسجن 25 عامًا من قبل محكمة فيدرالية أميركية العام الماضي لدوره في مؤامرة للحرس الثوري الإيراني لاغتيال الصحفية الإيرانية الأميركية مسيح علي نجاد على الأراضي الأميركية. وفي آذار، ألقت المخابرات اليونانية القبض على مواطن جورجي يبلغ من العمر 36 عامًا من أصل أذربيجاني في قاعدة سودا باي العسكرية في جزيرة كريت، حيث كانت حاملة الطائرات الأميركية جيرالد آر فورد قد رست للتو، للاشتباه في قيامه بالتجسس".

وبحسب الصحيفة: "بينما تسعى إدارة ترامب إلى ترسيخ اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا قائم على فتح ممر عبور بين البلدين، تتطلع جورجيا إلى الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات؛ ولا شك أن موانئها العميقة على البحر الأسود ستلعب دورًا محوريًا في شحن البضائع إلى أوروبا. من المؤكد أن حزب "الحلم الجورجي" سيحاول إقناع ترامب بعلاقة قائمة على المصالح المتبادلة، لكن هذه حكومة كانت تتودد علنًا إلى أحد ألد أعداء أميركا. ففي وقت سابق من هذا العام، ألقى نائب وزير خارجية جورجيا خطابًا في فعالية أقامتها السفارة الإيرانية في تبليسي، إحياءً لذكرى الثورة الإسلامية عام 1979. فلماذا تدعم إدارة ترامب الحكومة الجورجية التي تتجه نحو الاستبداد المتزايد دون أن تشهد أولاً تغييرات ملموسة تُظهر قدرة تبليسي على لعب دور أكثر بناءً مما لعبته في السنوات الأخيرة؟  وهذا يعني إطلاق سراح السجناء السياسيين، واستعادة الحريات المدنية، وإنهاء حملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني الموالية للغرب. كما أن تفكيك الشبكات الإيرانية الخطيرة في البلاد لا يقل أهمية". 

وختمت الصحيفة: "من دون ذلك، لا يوجد سبب يدفع واشنطن إلى التعامل مع جورجيا كحليف محتمل. وفي الوقت الراهن، تبدو جورجيا أقرب إلى دولة متحالفة مع خصوم أميركا، وتسيطر على بعض أهم مصالح واشنطن".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن موقف "حزب الله" من تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. تقرير لـ"Washington Post" يكشف
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill" يكشف: هكذا يمكن أن تهزم الولايات المتحدة إيران في عقر دارها
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Financial Times" يكشف: إيران تتفوق على ترامب بهذا الأمر
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يكشف: ترامب على وشك إعادة إشعال فتيل الحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

وسائل الإعلام

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيرانية

الإيراني

علي نجاد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-05-27
Lebanon24
14:49 | 2026-05-27
Lebanon24
13:19 | 2026-05-27
Lebanon24
13:05 | 2026-05-27
Lebanon24
12:22 | 2026-05-27
Lebanon24
11:49 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24