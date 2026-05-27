Najib Mikati
5 آلاف شخص فقط يهيمنون على ربع ثروات ألمانيا

27-05-2026 | 06:48
5 آلاف شخص فقط يهيمنون على ربع ثروات ألمانيا
يمتلك نحو 5 آلاف فرد من فاحشي الثراء في ألمانيا أكثر من ربع الثروات المالية في البلاد، بحسب تقديرات شركة الاستشارات "بوسطن كونسلتينغ غروب" (بي سي جي).
ووفقا للتقديرات، ارتفع عدد الأشخاص في ألمانيا الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 86 مليون يورو، خلال عام 2025 بنحو 1100 شخص مقارنة بعام 2024.
 
ويملك فاحشو الثراء في ألمانيا 27.3 بالمئة من إجمالي الثروات المالية البالغة 12.4 تريليون دولار، أي ما يقرب من 3.4 تريليون دولار، بحسب النسخة السادسة والعشرين من تقرير "غلوبال ويلث ريبورت" الصادر عن مجموعة "بوسطن كونسلتينغ غروب".

وذكرت "بي سي جي" أن فاحشى الثراء استفادوا خلال العام الماضي بشكل خاص من المكاسب في أسواق الأسهم.
 
وتوقعت شركة الاستشارات أن ترتفع حصتهم من الثروات المالية في ألمانيا إلى 29 بالمئة بحلول عام 2030.

وقال الخبير لدى الشركة في زيورخ والمشارك في إعداد الدراسة، ميشائيل كاليش: "تتزايد باستمرار وتيرة تركز الثروات لدى القمة، فمن يملك أكثر يستطيع تنويع استثماراته بشكل أوسع والاستثمار في فئات أصول ذات عوائد أعلى مثل الأسهم أو الملكية الخاصة".
 
 
