آخرهم عودة.. من هم قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل؟

ويعد عودة رابع قائد عسكري في حماس تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، حيث استهدفت بشكل ممنهج قادة الحركة في القطاع والمنطقة. نشر الجيش ، الأربعاء، قائمة بقادة حركة الذين تم اغتيالهم منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول 2023، وآخرهم محمد عودة.والأربعاء أعلنت اغتيال عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة، وذلك بعد مقتل سلفه الحداد في وقت سابق من شهر أيار الجاري، رغم سريان وقف لإطلاق النار.ويعد عودة رابع قائد عسكري في حماس تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، حيث استهدفت بشكل ممنهج قادة الحركة في القطاع والمنطقة.

وضمت القائمة التي كشفت عنها إسرائيل، الأربعاء، 16 قياديا عسكريا لحماس، اغتيل منهم 15.



والقادة المغتالون هم ويحيى ومروان عيسي ورائد حسين سعد وأحمد الغندور ومحمد السنوار ورافع سلامة ومحمد شبانة ورائد ثابت وغازي أبو طماعة وأيمن وحذيفة الكحلوت وأيمن ، بالإضافة إلى عودة والحداد.

كما تضمنت القائمة قياديا حيا هو عماد عقل.



وفي رسالة وعيد، قال الجيش الإسرائيلي إن "كل من تلطخت يداه بـ7 تشرين الأول، ومن جعل الإرهاب نهجا لحياته، لن يفلت من الحساب". (سكاي نيوز عربية)