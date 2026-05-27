أردوغان: نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم

قال الرئيس إن بنيامين "سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم"، آملا في رؤية ذلك قريبا.وتابع أردوغان: "أنا على يقين بأن هذا الظالِم المدعو نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بإذن الله، ونأمل أن نرى ذلك قريبا، وأن نعيشه جميعا معا، بسبب ما ارتكبه من ظلم بحق في غزة".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء بعد إقامة صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا على الطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول.وأفاد الرئيس التركي بأن لعيد الأضحى خصوصية تميزه، مبينا أنه "يجسد معاني التسليم والطاعة لله".وأشار إلى اجتماع في جبل عرفات، "حيث تجلت قيم التقرب والتسليم والوحدة"، لافتا إلى بدء عودة الحجاج.ودعا أردوغان للحجاج بأن يتقبل الله عبادتهم، وأن يرزق الأمة الإسلامية جمعاء الترابط والوحدة.وأضاف: "قبل كل شيء، عشنا قضية فلسطين وشهدنا ما يحدث بغزة، ما يحدث في فلسطين وغزة يمثل بالنسبة لنا في هذا العيد موقفا خاصا".